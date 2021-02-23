У Кропивницькому СБУ викрила на корупції декана одного з факультетів Льотної академії Національного авіаційного університету. Чоловік за хабарі надавав курсантам допуск до польотів.

За що декан брав хабарі

У СБУ наголошують, що посадовець налагодив механізм отримання хабарів від старшокурсників за допуск до проходження практичних занять. Гроші він вимагав від всіх студентів, не зважаючи на їх успішність та високий рейтинг.

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Вартість допуску до польотів для одного курсанта декан оцінював у 11,5 тисяч доларів.

Як посадовця затримали

Затримали керівника факультету на робочому місці одразу після отримання першої частини хабара – 5 тисяч доларів.



Декана затримали на хабарі / Фото СБУ

Додамо, що за інформацією видання “Без купюр”, йдеться про декана факультету льотної експлуатації цієї академії Валерія Шульгіна.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру за отримання хабара. Слідчі також перевіряють інші факти його корупційної діяльності та можливої причетності інших посадовців до правопорушення.

Випадки корупції в українських вишах:

У Києві поліція розкрила корупційну схему одного з вишів, де головна бухгалтерка протягом 3 років привласнювала гроші, які вносили як оплату за навчання.

Шахрайську схему на Київщині разом зі спільниками організував колишній ректор одного з медичних ВНЗ. Він гарантував студентам успішне складання іспиту та отримання сертифікату, який це підтверджує. А за "послугу" хотів 3 тисячі доларів.

А в харківському виші ректор та проректор, використовуючи своє службове становище, вимагали та отримали від приватного підприємця 300 тисяч гривень за укладення договору оренди приміщень від університету.