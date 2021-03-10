Видала собі дев'ять премій: на Рівненщині директорку школи оштрафували за корупцію

На Рівненщині суд оштрафував директорку школи, яка преміювала себе дев'ять разів. Також жінка отримувала надбавки за напруженість роботи. Загальна сума премій та надбавок склала майже 50 тисяч гривень.

Суд притягнув до адміністративної відповідальності керівницю навчального закладу у Сарненському районі. Зокрема, на директорку мали 18 протоколів, пов'язаних з корупцією.

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З’ясувалося, що директорка видала дев'ять наказів про своє преміювання та встановлення надбавок за складність та напруженість у роботі. Так, попри зарплату, жінка отримала понад 47 000 гривень додатково.

Під час засідання суду керівниця визнала свою провину й повідомила, що відшкодувала завдані збитки ( а це 47 тисяч). Її визнали винною та оштрафували на 3 400 гривень.

До слова, на Рівненщині директорів 12 сільських шкіл звинувачують у розтраті державних коштів. Посадовці нібито провели надто дорогий інтернет у навчальні заклади. Тепер вони мають повернути державі майже 2,5 мільйони гривень. До того ж, директорів ще й можуть посадити за ґрати.