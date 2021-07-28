Призначення кредитного рейтингу полягає в оцінці платоспроможності позичальника потенційним кредитором. Обчислюється показник на основі даних кредитної історії. Розповідаємо чому важливо слідкувати за цим показником та як його можна підвищувати.

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Як визначити кредитний рейтинг

Перевірити власний показник кредитного рейтингу можна за допомогою:

сайту Українського бюро кредитних історій;

додатку "Кредитна історія" для пристроїв IOS та Android;

через додаток Privat24 (якщо у вас є рахунок у ПриватБанку).

Про що свідчать показники

Розрізняють такі діапазони значень кредитного рейтингу:

0 – 250 – дуже низький;

250 – 350 – низький;

350 – 450 – середній;

400 – 550 – високий;

550 – 700 – дуже високий.

Зауважимо, що середнє значення українського позичальника становить 364 бали.

Як підвищити власний кредитний рейтинг