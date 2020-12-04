В Україні коронавірус продовжує стрімко поширюватися, зокрема і в школах. Зростає і кількість хворих на COVID-19 серед учнів та вчителів. Однак, більшість закладів освіти продовжують працювати у звичному режимі.

Скільки учнів перебуває на самоізоляції, а скільки класів навчається дистанційно – читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо Як будуть навчати дітей у школах під час локдауну: пояснення КМДА

Київ

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Києві на карантин закрито 5 шкіл. На дистанційному навчанні перебуває 1171 клас. А всього на коронавірус хворіє майже 1400 школярів і 1060 педагогів.

На карантин закриті 203 групи у 151 дитсадочку. Загалом, наповнюваність дітей у дошкільних установах складає понад 50%.

Львівщина

Від коронавірусу на Львівщині лікуються 177 учнів та 537 вчителів. Начальниця відділу дошкільної та загальної середньої освіти Департаменту освіти і науки Ірини Саслюк розповіла, що наразі в області дві школи (у Жовківському та Сокальському районах) перебувають на дистанційному навчанні.

Івано-Франківськ

Влада Івано-Франківська прийняла рішення не змінювати навчання для школярів до кінця 2020 року. Тому, до початку зимових канікул, які планують ввести з 25 грудня, школярі будуть навчатися так:

1-4 класи – очно у школах;

5-11 класи – в дистанційному режимі.

Відомо, що станом на початок тижня на COVID-19 в школах Івано-Франківську захворіли 37 вчителі та 22 учнів. Також 14 класів початкової школи у Франківську перебувають на самоізоляції.

Черкащина

Станом на 1 грудня у Черкаській області призупинено навчання у 303 класах. Загалом в області хворіє 142 учні та 371 вчитель, а на самоізоляції перебуває 5 345 учнів та 412 вчителів і працівників школи.

Одеса

В Одесі міська влада вирішила перевести учнів 5 – 11 класів на дистанційне навчання з 1 по 11 грудня включно.

Так, станом на початок тижня, на карантин переведені 223 класи, а це на 70% більше, ніж минулого тижня. До того ж наразі 191 педагог має підтверджений діагноз COVID-19. І більшість тих, хто захворів – педагоги 5-11 класів.

Полтавщина

3 грудня у 27 закладах освіти Полтавської області виявили нові випадки захворювання на COVID-19. За весь час пандемії в області захворіли 633 вчителі та 157 учнів.

Зараз в області призупинили навчання в семи школах і одному дитсадку, де виявили коронавірус. На дистанційному навчанні – 33 класи в дев'яти школах.

Тернопільщина

На Тернопільщині три школи пішли на самоізоляцію. Наразі в Тернoпільській oбласті на кoрoнавірус хвoріє 500 учнів та 733 педагoга.

Рівне

У школах Рівного 59 учнів і 91 працівник нині хворі на коронавірус. Через це 29 класів у навчальних закладах перебувають на самоізоляції (а це – 1080 учнів).

Коронавірус в Україні. Станом на 4 грудня в Україні зареєстрували 15 131 новий випадок коронавірусу, серед них – 649 дітей. Всього за весь час пандемії захворіли майже 788 людей, з них понад 397 одужали, померли від ускладнень — 13 тисяч. Скільки хворих на коронавірус в областях – читайте тут.