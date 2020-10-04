Станом на 4 жовтня в Україні СOVID-19 діагностували у 1 257 учнів. Недугу також підхопили 2 158 вчителів.

На самоізоляції – понад 80 тисяч учнів

Наразі на самоізоляції перебувають понад 83 тисячі учнів, тобто це всі класи, у яких підтверджено бодай один випадок коронавірусу. Про це повідомив під час брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, інформує 24 канал.

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На самоізоляції учні перебувають 14 днів, а згодом повертаються до навчання.

Якщо 50% класів пішли на самоізоляцію, то на дистанційне переходить вся школа,

– розповів Степанов.

Щодо забезпечення закладів освіти засобами індивідуального захисту та антисептиками, урядовець зазначив, що це компетенція Міносвіти. МОЗ, своєю чергою, усі рекомендації надало.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні? Станом на 4 жовтня в Україні зафіксували 226 462 випадки коронавірусу, 4 397 людей померли. Одужали 100 107 хворих.



Як учням повертатись до навчання після самозоляції / Інфографіка 24 каналу