У Київській області вже 14 шкіл повністю або частково перейшли на дистанційне навчання через захворювання COVID-19 в учнів чи вчителів.

За даними Київської обласної адміністрації, всього на дистанційному навчанні перебуває понад півтори тисячі дітей у області.

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Скільки шкіл перейшли на дистанційне навчання через COVID-19

Повністю на дистанційне навчання перейшли Васильківські школи №1 і №2, Застугнянська ЗОШ та Ірпінська ЗОШ № 15.

У Київській ОДА повідомили, що в цих школах на коронавірус захворіли вчителі, які контактували з колегами та дітьми. Тому ці заклади освіти вже перевели на дистанційне навчання та продезінфікували.

Також відомо, що дистанційно навчаються три класи в Пісківському НВО, Бучанській СЗОШ №5 та Богуславське НВО "ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія".

На самоізоляції перебувають деякі діти, вчителі та інші працівники освіти, у яких є підтверджене захворювання коронавірусом і які не контактували з іншими.



Відомо, що на Київщині через коронавірус пішли на карантин кілька шкіл, зокрема у місті Васильків закрили на карантин школу №1 та №2, а також київський ліцей № 240 "Соціум". Більше про те, які школи перейшли на самоізоляцію – читайте за посиланням.