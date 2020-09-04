Лише за перший тиждень школи в Україні вже закрили кілька шкіл на карантин. Тепер довелося перейти на дистанційне навчання і навчальному закладі в селі Кошилівці Тернопільської області. Адже там у директора школи підтвердили зараження коронавірусом.

Про це повідомив голова районної державної адміністрації Володимир Шипітко, передає "Суспільне".

Важливо Коронавірус в школах: по Україні за перші дні навчання стрімко закриваються заклади освіти

Так, всі учні школи поки будуть навчатися дистанційно. Чи вийдуть вони з карантину через два тижні – невідомо.

За словами Шипітка, на карантин закрили і дитячий садок, який знаходиться в тому ж будинку, що й школа.

Ситуація з коронавірусом на Тернопільщині: головне

Станом на 3 вересня коронавірус у Тернопільській області виявили у понад шести тисяч осіб. На жаль, від інфекції померли 78 людей. Натомість одужали понад три тисячі пацієнтів.

За останню добу в області підтверли 240 нових випадків.