Додатки, книги, відео: корисні ресурси для власників малого та середнього бізнесу

Вслідкувати за всіма бізнес-процесами на підприємстві часто буває дуже складно. Десь бракує часу, а десь – знань та організованості. Тримати все у голові, писати документацію від руки та вчитися лише на власних помилках у сучасному світі нема потреби.

Освіта 24 за підтримки партнера Canon підібрала корисні ресурси для керівників підприємств, які допоможуть краще організувати та дещо автоматизувати роботу бізнесу, дізнатись більше про вітчизняний ринок, а також зекономити дорогоцінний час.

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Корисні відео

Можна невпинно слідкувати за успіхами стартапів Кремнієвої долини чи підписатись на топменеджерів світових корпорацій, однак найкраще дізнаватись про всі аспекти бізнес-діяльності на вітчизняних прикладах.

Хорошими помічниками, які допоможуть детальніше проаналізувати український ринок підприємництва, можуть стати ютуб-канали вітчизняних блогерів. Хоча на бізнес-тематику їх наразі є не дуже багато, ця ніша активно розвивається.

Big Money. Обличчям проєкту "Великі гроші" на ютубі став власник холдингу Global Spirits Євген Черняк. Хоча серед гостей ведучого для інтерв'ю часто трапляються люди мистецтва, основні герої – успішні українські підприємці, від яких можна дізнатись багато цікавого щодо ведення власного бізнесу. Fedoriv Vlog. Андрій Федорів є одним з найпопулярніших українських бізнес-блогерів. У своїх відео він їздить Україною, розповідає про цікаві проєкти, а також бере інтерв'ю у керівників успішних підприємств, які діляться думками щодо управління, економіки та лідерства. "Зе інтерв'юер". Хоча левова частка гостей українського інтерв'юера Анатолія Анатоліча – це відомі та не дуже зірки вітчизняного шоу-бізнесу, на ютуб-каналі є й кілька відео з цікавими підприємцями. У них ведучий намагається показати бізнес "зсередини", розпитати спікера про управління, фінанси, ідеї тощо.

Для тих, хто тільки прагне розпочати власну справу, радимо також переглянути відео канадської бізнес-організації, яке допоможе зрозуміти ризики та вибудувати стратегію пошуку фінансування.

Зрозуміти ризики: як знайти фінансування для свого бізнесу – дивіться відео

Книги

Ознайомитись із найрізноманітнішими аспектами ведення бізнесу найкраще можна за допомогою книг авторитетних авторів. Оскільки часу для читання у підприємців не так багато, пропонуємо безкоштовно завантажити деякі їх цікаві аудіоверсії українською мовою:

" Міфи про брендинг " Енді Мілліґана та Саймона Бейлі. Слухачі дізнаються про всі нюанси створення бренду, зрозуміють його цінність, а також спростують для себе деякі усталені міфи.

" Енді Мілліґана та Саймона Бейлі. Слухачі дізнаються про всі нюанси створення бренду, зрозуміють його цінність, а також спростують для себе деякі усталені міфи. " Код зламано, або Наука про те, що змушує купувати " Філа Бардена. Маркетолог розповідає про механізми поведінки людей під час покупок, а також дає поради щодо маркетингових стратегій, підкріплюючи все реальними прикладами та практичним застосуванням.

" Філа Бардена. Маркетолог розповідає про механізми поведінки людей під час покупок, а також дає поради щодо маркетингових стратегій, підкріплюючи все реальними прикладами та практичним застосуванням. "Rework. Ця книга переверне ваш погляд на бізнес" Джейсона Фрайда та Девіда Хенсона. Світовий бестселер, який руйнує стереотипи про підприємництво. Автори розбирають процеси відкриття та розвитку бізнесу до найдрібніших деталей.

Корисні книги для бізнесменів у аудіоформаті / Фото Pexels

Шаблони

Суттєво спростити внутрішні бізнес-процеси та організувати роботу на підприємстві допоможуть шаблони. Іноземна платформа bdc пропонує безкоштовно завантажити кілька пустих шаблонів керівникам бізнесу.

На сайті можна знайти, зокрема, такі зразки:

бізнес-план;

маркетинговий план;

фінансові звіти;

постановка цілей для найманих працівників;

календар активності у соціальних мережах;

фінансовий план тощо.

Роздруковувати все, що необхідно вашому бізнесу, радимо за допомогою принтерів, які розвивають швидкість друку до 9,1 зображення на хвилину у чорно-білому та 5 зображень на хвилину у кольоровому форматі.

Принтери Canon також підійдуть для виготовлення візиток, рекламних флаєрів та банерів довжиною до 1,2 метра. Окрім цього, пристрої мають універсальний дизайн та стануть стильним елементом інтер'єру будь-якого офісу.

Успішний бізнес з принтерами Canon / Фото 24 канал

Безкоштовні додатки

Вдало організувати роботу підприємства можна, зокрема, і завдяки сучасним технологіям. Пропонуємо вашій увазі кілька багатофункціональних додатків для мобільних пристроїв:

Dropbox – популярне хмарне сховище для збереження даних. Перевагою для бізнесу є те, що програма використовує алгоритм шифрування AES-256, який застосовують у передових міжнародних банківських установах, тож вашим даним гарантована безпека. Єдиний мінус – всього 2 гігабайти безкоштовного простору, однак за запрошення друзів до реєстрації на платформі можна отримати до 16 гігабайтів для вільного використання. Todoist – чудовий менеджер завдань не тільки для планування справ, але й організації проєктів, а також контролю їх виконання. Додаток дозволяє відстежувати ефективність роботи та закріплювати відповідальних за успішність співробітників. Evernote – унікальний додаток для нотаток, у якому можна моментально зберігати текст, цілу вебсторінку, фото та відео. Жодна бізнес-ідея не втратиться завдяки моментальній фіксації у зручному застосунку. Business Card Reader – хороший помічник на бізнес-зустрічах та корисний застосунок під час раптових знайомств. Додаток дозволяє зісканувати візитку та автоматично додати контакт у пам'ять мобільного пристрою. Щоправда, для систем Android безкоштовно можна зберегти лише 10 контактів, а для IOS – 15. Slack – корпоративний додаток для обміну миттєвими повідомленнями, який назвали "вбивцею електронної пошти". У чат можна додати необмежену кількість співробітників, і надсилати не тільки текстові, але й графічні повідомлення.

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