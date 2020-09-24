Зараз люди не часто обирають одну професію на все життя, і нормально змінити кілька спеціальностей за кар’єру. Тож, якщо ви давно хочете змінити професію – читайте корисні поради від експертів.

Експерти кар’єрного порталу Happy Monday розповіли, як змінити професію і не наробити помилок.

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Цікаво, що згідно зі статистикою, 85% людей у світі не отримують задоволення від своєї роботи. І це якраз найгірше. Адже якщо людині не подобається її робота, то вона не буде досягати високих результатів.

Тому варто не ігнорувати свої бажання і потреби та свідомо підійти до вибору професії.

Як зрозуміти, що вам пора змінити професію

Тут важливо не кидати все і підписувати заяву про звільнення, а проаналізувати все. На вибір впливає кілька факторів, зокрема:

Втома

Фізичне й психічне перевантаження може змусити вас ненавидіти навіть улюблену роботу. Якщо ви відчуваєте, що вичерпали ресурси, то вам необхідно взяти перерву і добре відпочити.

Несприятлива атмосфера

Якщо ви працюєте в компанії з сумнівними цінностями, неправильним менеджментом чи невдало підібраною командою, то не думайте, що так працюють всюди. Дізнайтеся, як працюють в інших компаніях і за потреби — змініть спочатку компанію, а не професію.

Відсутність росту й розвитку

Якщо ви постійно робите одне і те ж, а перспектив на роботі немає, то зміна професії здається єдиним виходом із ситуації. Але також можна поговорити з керівництвом, щоб взяти на себе додаткові обов’язки чи зайняти вищу позицію.

Але якщо справа таки в тому, що вам критично не подобається те, що ви робите, то тут точно варто змінювати професію.



Подумайте, чому ви хочете змінити роботу / Фото Unsplash

Як змінити професію

Розберіться, яка професія вам підходить

Це найважливіше з того, що ви маєте зробити.

Що може допомогти визначитись? Запишіть на листочку те, над чим ви б хотіли працювати на новій роботі. Уявіть у деталях свій ідеальний робочий день і зафіксуйте його основні характеристики (коли, як, де і з ким ви працюєте). Подумайте, чим би ви займались, якщо були б забезпечені грошима до кінця життя. А потім помрійте, ким би ви хотіли бачити себе через кілька років.

Або можна пройти тест на профорієнтацію. Тестування проходить онлайн і займає приблизно 1,5 години, потім ви консультуєтесь зі спеціалістом у Skype і у результаті отримуєте список із 12 професій, які найбільше вам підходять.

Підготуйтеся морально і фінансово

Часто пошук нової роботи може займати тривалий час і тут не варто підганяти себе. Варто бути готовим, що перехід може затягнутися на довше, ніж ви розраховували. Зокрема, майте фінансову подушку безпеки, яка покриватиме ваші витрати впродовж 4-6 місяців без роботи.

Також вам може знадобитися моральна підтримка. Спробуйте оточити себе людьми, які схвально ставляться до змін у вашому житті, а не засуджують вас.

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Проведіть ревізію своїх навичок

Зазвичай у людини вже є певний досвід і конкретні вміння, навіть якщо вона повністю змінює професію. Тому проаналізуйте, що ви вмієте краще за інших, і подумайте, як це можна застосувати на новій роботі.

Щоб визначитися зі своїми сильними сторонами, експерти радять звернутися за відгуками до друзів, колег і партнерів. До прикладу, зробіть звичайну Google-форму на 3 питання:

"Що, на ваш погляд, у мене виходить добре?"; "За якою послугою ви б до мене звернулись?"; "Над чим мені варто було б попрацювати, що покращити?".

Надішліть цю форму кільком людям і попросіть дати чесні відповіді, можна анонімно. За допомогою цього ви отримаєте важливу інформацію для аналізу себе.

"Приміряйте" нову професію

Не поспішайте одразу занурюватися у нову діяльність, поки не переконаєтесь, що вона дійсно вам підходить.

Тому спробуйте дізнатися про цю професію якомога більше:

читайте книги по темі, відвідуйте профільні конференції;

розпитайте людину, яка вже працює у сфері, про особливості, труднощі та виклики такої професії;

знайдіть собі ментора, який допоможе вам «увійти» у професію — поділиться своїм досвідом, дасть дієві поради.

Працюйте над зонами свого розвитку

Якщо ви вже визначились, яка робота вам потрібна, то проаналізуйте, що потрібно, аби її отримати. Дізнайтеся більше про свою нову професію. Наприклад, передивіться вимоги до бажаних посад на сайтах з пошуку роботи і перевірте, які навички вам іще потрібно опанувати.

Визначивши, чого вам бракує для переходу в нову професію, складіть план розвитку і починайте навчатись. Для цього можна використовувати такі доступні ресурси:

онлайн-курси (Prometheus, Coursera, Udacity вам у поміч);

офлайн-програми, майстер-класи та воркшопи;

навчальну літературу;

різноманітні конференції.



Вивчайте все про нову професію / Фото Unsplash

Закріпіть нові знання на практиці

Багато людей бояться змінити професію через думку, що без досвіду їх ніхто не візьме на роботу. Але це не зовсім так. Насправді роботодавець хоче розуміти, чи ви робили щось на практиці і чи можете продемонструвати результат.

Звідки брати досвід для нової професії:

домовтеся частково взяти на себе нові обов’язки на нинішній роботі у якості експеримент;

пройдіть стажування або попрацюйте волонтером у цікавій для вас компанії;

створіть власний проєкт із друзями або самостійно;

оберіть задачу з переліку обов’язків вашої майбутньої професії і виконайте її самостійно (створіть контент-план для улюбленого медіа, розробіть сайт для чогось тощо.

Поради, як шукати роботу в новій професії

Приділіть увагу резюме. Приберіть із нього усе неважливе і залиште лише той досвід і компетенції, які підійдуть для нової посади. Опишіть свої позитивні навичкам, досягнення та додаткову освіту, щоб показати роботодавцю, що багато зробили для опанування нової професії.

Підготуйте самопрезентацію. Перед співбесідою заздалегідь продумайте розповідь, яка відповість на певні питання рекрутера. До прикладу, розкажіть, що ви шукаєте і на чому спеціалізуєтесь, коротко поясніть зміну кар’єрного шляху та поясніть, яку користь ви принесете компанії.

Використовуйте соцмережі. Розповідайте своїм контактам у Facebook чи LinkedIn про зміну професії, додавайте людей, які можуть стати вам у нагоді, підписуйтесь на кар’єрні ресурси, стежте за цікавими для вас компаніями чи навіть особисто пишіть рекрутерам.