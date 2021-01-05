У школі діти вивчають англійську мову протягом 11 років, проте далеко не всі можуть похизуватися вільним її володінням без додаткових занять із репетиторами. Тож, запропонуйте дітям на канікулах пограти в корисні ігри, які допоможуть у вивченні англійської.

Адже іноді, окрім стандартних методик, для ефективного вивчення англійської мови варто долучити цікаві ігрові вправи та гейміфіковані симулятори. Тож, 24 канал пропонує вам 3 сучасні гри, які допоможуть на початковому рівні опанувати англійську мову.

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3 цікаві онлайн-гри для вивчення англійської мови

Clifford: Іnteractive Storybooks

Ця інтерактивна гра, де гравець разом із милим червоним псом на ім'я Кліфорд може вивчати англійську лексику в невимушеному форматі.

Інтерактивна книга складається з коміксу та ігор. Зокрема, вона включає такі типи ігрових завдань:

читання коміксу із заповненням пропусків словами відповідного змісту;

вивчення нових слів за ілюстраціями;

складання слів шляхом вставляння пропущених літер;

групування слів за принципом написання;

вивчення нових слів шляхом виокремлення тих, що починаються на одну букву.

Зазначимо, що таку гру можна використовувати і для перевірки знань, і для вивчення нових слів.



Скриншот з гри Clifford

Influent

Ця гра буде цікава як для учнів початкових класів, так і для старшокласників. В ній гравець потрапляє у 3D-реальність сучасної квартири, на якій усі об'єкти інтерактивні. Для того, щоб дізнатися назву предмету іноземною мовою, його можна сканувати, навівши мишкою.

Так, у процесі гри, мандруючи віртуальною квартирою, кожен учень зможе в інтерактивній формі вивчити назви предметів, які використовуються в повсякденному житті. У грі пропонується опанувати понад 420 іменників, прикметників, дієслів та їх синоніми.



​Скриншот з гри Influent

Також у процесі гри можна вивчити найбільш вживаніші слова, які підходять для численних розмовних ситуацій, прослухати вимову слів і перевірити свою пам'ять за допомогою загадок і тестів.

Цікаво, що окрім англійської, за допомогою цієї гри можна вивчати ще 17 мов, серед яких французька, німецька, італійська, японська, китайська та інші. Мову інтерфейсу можна обрати у налаштуваннях.

Bubbles

Ця гра також буде цікавою як учням початкових класів, так і старшокласникам. В ході онлайн-гри потрібно скласти речення, яке описує малюнок. Для цього необхідно обрати у правильній послідовності відповідні за змістом слова-бульбашки.

Якщо обрана вірна послідовність – відповідні бульбашки зникають, якщо допущена помилка – програма автоматично показує, де саме.



Скриншот з гри Bubbles

Для гри можна обрати будь-яку з 28 категорій (наприклад, особисті речі, їжа, тварини, спорт, робота, природа, кольори, букви або частини тіла). Кожна гра складається з декількох раундів. У налаштуваннях можна обирати режими, встановлювати час проходження та звертатися по підказку.