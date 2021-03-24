Судді Конституційного Суду відмовилися відкривати провадження у справі Шкарлета

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Джерело:

Пресслужба Конституційного Суду

Перша колегія суддів Конституційного суду України на засіданні 24 березня відмовилася відкривати провадження у справі про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України.

Конституційний Суд прийняв постанову колегії суддів про відмову у відкритті конституційного провадження у справі Сергія Шкарлета.

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“Але питання про відкриття конституційного провадження у цій справі буде розглядатися на засіданні Великої палати суду", – повідомляє пресслужба КС.

До слова, 5 березня 2021 року до Конституційного Суду надійшло подання від партії “Голос” про скасування рішення Верховної Ради щодо призначення Шкарлета на посаду міністра освіти.

Порушення у призначенні Шкарлета

  • 17 грудня 2020 року Верховна Рада проголосувала за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти. Рішення підтримали мінімумом із необхідних голосів – 226.

  • Одразу після цього представники партії "Голос" заявили, що помітили кнопкодавство під час голосування. До прикладу, голос Суркіса за Шкарлета зарахували, хоча самого нардепа не було у Раді.

  • У січні 2021 року Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження з цього приводу.