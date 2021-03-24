Судді Конституційного Суду відмовилися відкривати провадження у справі Шкарлета

Джерело:Пресслужба Конституційного Суду
Перша колегія суддів Конституційного суду України на засіданні 24 березня відмовилася відкривати провадження у справі про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України.
Конституційний Суд прийняв постанову колегії суддів про відмову у відкритті конституційного провадження у справі Сергія Шкарлета.
До теми Депутати направили до Конституційного Суду подання щодо призначення Шкарлета міністром
“Але питання про відкриття конституційного провадження у цій справі буде розглядатися на засіданні Великої палати суду", – повідомляє пресслужба КС.
До слова, 5 березня 2021 року до Конституційного Суду надійшло подання від партії “Голос” про скасування рішення Верховної Ради щодо призначення Шкарлета на посаду міністра освіти.
17 грудня 2020 року Верховна Рада проголосувала за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти. Рішення підтримали мінімумом із необхідних голосів – 226.
Одразу після цього представники партії "Голос" заявили, що помітили кнопкодавство під час голосування. До прикладу, голос Суркіса за Шкарлета зарахували, хоча самого нардепа не було у Раді.
У січні 2021 року Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження з цього приводу.