Перша колегія суддів Конституційного суду України на засіданні 24 березня відмовилася відкривати провадження у справі про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України.

Конституційний Суд прийняв постанову колегії суддів про відмову у відкритті конституційного провадження у справі Сергія Шкарлета.

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“Але питання про відкриття конституційного провадження у цій справі буде розглядатися на засіданні Великої палати суду", – повідомляє пресслужба КС.

До слова, 5 березня 2021 року до Конституційного Суду надійшло подання від партії “Голос” про скасування рішення Верховної Ради щодо призначення Шкарлета на посаду міністра освіти.

Порушення у призначенні Шкарлета