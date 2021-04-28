У роз'ясненні МОН для регіональних керівників Департаментів освіти і науки йдеться про те, що цього року заборонені конкурси для зарахування дітей до перших класів.

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Зокрема, у МОН заявили, що при зарахуванні дітей до першого класу заборонено проведення будь-яких заходів для перевірки знань, умінь, навичок чи інших компетентностей дитини.

Виключенням є лише зарахування дітей до закладів спеціалізованої освіти та приватних шкіл. Тож, проведення будь-яких конкурсів на зарахування першокласника до державних шкіл заборонено.

У МОН додали, що термін прийому документів для зарахування дитини до школи не може бути меншим одного місяця.

Окрім того, в умовах карантину засновники шкіл можуть дозволити батькам подавати документи електронною поштою без електронного цифрового підпису.

Коли у Києві відноситься набір учні до першого класу? У столиці призупинили набір першокласників до шкіл через погіршення ситуації з коронавірусом.

Але у КМДА заспокоїли усіх батьків майбутніх першокласників і наголосили, що прийом до шкіл розпочнеться в травні. Як тільки у Києві стабілізується ситуація, приймальна комісія зможе відновити безпечний прийом.

Яких дітей першими зараховують до першого класу

Зазначимо, що в Україні першочергово до школи будуть приймати дітей, які:

проживають на території обслуговування відповідної школи;

дітей, чиї брати чи сестри вже навчаються в цій школі;

діти працівників закладу освіти;

діти із садочків, які входять до структури школи;

а вже потім – усіх охочих на наявні вільні місця.

Раніше ми розповідали, що для того, аби дитину зарахували до першого класу, батьки мають особисто подати директору заяву. Які документи для цього потрібні та всі деталі – читайте у нашому матеріалі.