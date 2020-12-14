Наступного року Всеукраїнські конкурси фахової майстерності проводитимуть за п'ятьма професіями – перукар, електрогазозварник, штукатур, верстатник широкого профілю та машиніст тепловоза.

Заступник міністра освіти Ігор Гарбарук розповів, що такі конкурси фахової майстерності допомагають підтримати інтерес учнів профтехів до професії та мотивують їх до кращого навчання, повідомляє пресслужба МОН.

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Він додав, що Міносвіти може вже зараз починати підготовку до таких активностей, щоб на місцевому рівні встигли організувати проведення відбіркових етапів з дотриманням заходів безпеки.

Додамо, що щорічні конкурси проводяться у три етапи серед учнів-випускників закладів професійно-технічної освіти.

На першому етапі учасники проходять відбори на рівні закладів.

На другому етапі – змагаються на обласному рівні.

Учасники з найкращими результатами мають можливість позмагатися у фіналі конкурсу на національному рівні (третій етап).

Призерам Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності призначаються стипендії Президента України, які вони можуть отримувати впродовж року.

Гарбарук додав, що у МОН були змушені відмовитися від проведення всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів та турнірів у 2020 році через пандемію.

До слова, понад 106 тисяч вступників у 2020 році обрали для навчання заклади професійно-технічної освіти.

5 регіонів, куди подали найбільше заяв на навчання за регіональним замовленням: