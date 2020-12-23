UNICEF Україна разом з Microsoft Україна запускаютьу грудні конкурс для українських дітей. Вони зможуть побудувати у комп’ютерній грі Minecraft школу своєї мрії.

Конкурс буде проходити на платформі Minecraft: Education Edition. Взяти участь можуть діти віком 8 – 13 років, повідомляє 24 канал.

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Завдання школярів – зібрати команду однодумців на чолі з учителем і разом створити безпечну школу мрії. При цьому, реалізація навіть найсміливіших ідей заохочується.

Створена учнями школа повинна бути настільки ж креативною, наскільки безпечною і реалістичною. В її інфраструктурі повинні бути враховані основні правила превенції, серед яких вимірювання температури на вході в навчальний заклад, контроль за дезінфекцією рук, масковий режим, контроль дистанції між відвідувачами, а також можливість організації дистанційного і змішаного форматів навчання.

В ЮНІСЕФ ми працюємо над тим, щоб допомогти дітям розвинути свій потенціал та сформувати правильні поведінкові навички, які рятують життя, – зазначає заступник представництва фонду в Україні Лора Білл.

Конкурс пройде у 5 етапів:

Подача заявок на участь у конкурсі (18 грудня 2020 року - 04 січня 2021) Проведення вебінарів від Microsoft для вчителів-модераторів зареєстрованих команд (4-15 січня 2021 року). Підготовчі сесії для учнів від їхніх вчителів-модераторів (11-15 січня 2021 року). Створення безпечних шкіл мрії, підготовка та подача проєктів у форматі відеопрезентацій (11-31 січня 2021 року). Визначення школи переможця (1-12 лютого 2021 року).

Оцінювати роботи будуть представники UNICEF Україна і Microsoft Україна. Головний приз для команди-переможця – повноцінна 3D-модель створеної в Minecraft безпечної школи мрії.

Детальніше з правилами і умовами конкурсу, а також з критеріями оцінювання робіт можна ознайомитися на сайті UNICEF.