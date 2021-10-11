Конкурс "Учитель року" проведуть у чотирьох номінаціях: як взяти участь

В Україні стартувала реєстрація на традиційний всеукраїнський конкурс "Учитель року". Цього року його будуть проводити у чотирьох номінаціях.

Проведення конкурсу відбудеться у два тури. Перший – проводитимуть у грудні – лютому в областях та Києві. Другий – у березні – квітні на загальнодержавному рівні.

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Участь вчителів у конкурсі добровільна. Реєстрація вчителів триватиме з 11 по 31 жовтня 2021 року.

Номінації конкурсу "Вчитель року"

Всеукраїнський конкурс "Учитель року – 2022" проведуть у таких номінаціях:

"Біологія",

"Інформатика",

"Мистецтво",

"Основи правознавства".

Хто з вчителів може взяти участь

До вчителів-учасників мають кілька вимог:

Педагогічний стаж учасника конкурсу має бути не менше 3 років (станом на дату реєстрації).

Основним місцем роботи учасників конкурсу має бути школа або профтех.

Фах вчителя має відповідати номінації. Наприклад, у номінації “Мистецтво” беруть участь вчителі музичного мистецтва.

Як зареєструватися? Для участі в конкурсі педагогічним працівникам необхідно: зареєструватися в період з 11 по 31 жовтня 2021 року на офіційній сторінці конкурсу в розділі “Реєстрація учасників 2022».

Які випробування чекають на вчителів

На першому турі конкурсу проводяться такі випробування:

У номінаціях "Біологія", "Інформатика", "Основи правознавства" – майстер-клас, методичний практикум, практична робота, тестування, урок, фрагмент дистанційного уроку.

У номінації "Мистецтво" – майстер-клас, практична робота, творча робота, тестування, уро та фрагмент дистанційного уроку.

На другому турі конкурсу випробування розподіляються таким чином:

на відбірковому етапі у номінаціях "Біологія", "Інформатика", "Основи правознавства" – майстер-клас, практична робота, тестування;

у номінації "Мистецтво" – практична робота, творча робота, тестування;

на фінальному етапі в номінаціях "Біологія", "Інформатика", "Основи правознавства" – методичний практикум, урок;

у номінації "Мистецтво" – майстер-клас, урок.

Оцінювання випробувань усіх турів конкурсу здійснюється за бальною системою та критеріями, затвердженими відповідним журі.

Під час карантину, запровадження протиепідемічних заходів та інших обставин конкурс або окремі його тури можуть проводитися в дистанційній формі. Рішення про це схвалюють відповідні організаційні комітети.

Скільки грошей отримають переможці

Також постановою збільшено преміальний фонд конкурсу. Відтепер переможці отримуватимуть премію в розмірі 65 тисяч гривень, а лауреати, які посядуть 2 та 3 місця, – премії в розмірі 58,5 тисячі та 52 тисяч гривень відповідно.

Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що в Україні вже 26 років поспіль відзначають найкращих педагогів.

За його словами, цього року конкурс "Учитель року" було трансформовано для того, щоб ще більше підвищити престижність педагогічних професій і надалі всебічно підтримувати наших учителів.