Проведення конкурсу відбудеться у два тури. Перший – проводитимуть у грудні – лютому в областях та Києві. Другий – у березні – квітні на загальнодержавному рівні.
До теми В Україні обрали найкращого вчителя 2021 року: хто став переможцем
Участь вчителів у конкурсі добровільна. Реєстрація вчителів триватиме з 11 по 31 жовтня 2021 року.
Номінації конкурсу "Вчитель року"
Всеукраїнський конкурс "Учитель року – 2022" проведуть у таких номінаціях:
- "Біологія",
- "Інформатика",
- "Мистецтво",
- "Основи правознавства".
Хто з вчителів може взяти участь
До вчителів-учасників мають кілька вимог:
- Педагогічний стаж учасника конкурсу має бути не менше 3 років (станом на дату реєстрації).
- Основним місцем роботи учасників конкурсу має бути школа або профтех.
- Фах вчителя має відповідати номінації. Наприклад, у номінації “Мистецтво” беруть участь вчителі музичного мистецтва.
Як зареєструватися? Для участі в конкурсі педагогічним працівникам необхідно: зареєструватися в період з 11 по 31 жовтня 2021 року на офіційній сторінці конкурсу в розділі “Реєстрація учасників 2022».
Які випробування чекають на вчителів
На першому турі конкурсу проводяться такі випробування:
- У номінаціях "Біологія", "Інформатика", "Основи правознавства" – майстер-клас, методичний практикум, практична робота, тестування, урок, фрагмент дистанційного уроку.
- У номінації "Мистецтво" – майстер-клас, практична робота, творча робота, тестування, уро та фрагмент дистанційного уроку.
На другому турі конкурсу випробування розподіляються таким чином:
- на відбірковому етапі у номінаціях "Біологія", "Інформатика", "Основи правознавства" – майстер-клас, практична робота, тестування;
- у номінації "Мистецтво" – практична робота, творча робота, тестування;
- на фінальному етапі в номінаціях "Біологія", "Інформатика", "Основи правознавства" – методичний практикум, урок;
- у номінації "Мистецтво" – майстер-клас, урок.
Оцінювання випробувань усіх турів конкурсу здійснюється за бальною системою та критеріями, затвердженими відповідним журі.
Під час карантину, запровадження протиепідемічних заходів та інших обставин конкурс або окремі його тури можуть проводитися в дистанційній формі. Рішення про це схвалюють відповідні організаційні комітети.
Скільки грошей отримають переможці
Також постановою збільшено преміальний фонд конкурсу. Відтепер переможці отримуватимуть премію в розмірі 65 тисяч гривень, а лауреати, які посядуть 2 та 3 місця, – премії в розмірі 58,5 тисячі та 52 тисяч гривень відповідно.
Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що в Україні вже 26 років поспіль відзначають найкращих педагогів.
За його словами, цього року конкурс "Учитель року" було трансформовано для того, щоб ще більше підвищити престижність педагогічних професій і надалі всебічно підтримувати наших учителів.