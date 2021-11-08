На конкурс "Учитель року-2022" зареєструвалося майже 3 тисячі педагогів

В Україні закінчилася реєстрація на конкурс "Учитель року – 2022". За три тижні педагоги надіслали майже 3 тисячі заявок з усіх регіонів країни на почесне звання "Заслужений вчитель України".

Проведення конкурсу відбудеться у два тури. Перший розпочнеться в грудні в областях, а другий відбудеться в березні – квітні на загальнодержавному рівні.

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Скільки вчителів зареєструвалося

Кількість учасників за номінаціями:

"Біологія" – 856 осіб;

"Інформатика" – 1068 осіб;

"Мистецтво" – 482 особи;

"Основи правознавства" – 519 осіб.

Докладні списки учасників конкурсу та– читайте за посиланням

Додамо, що перший етап розпочнеться у грудні 2021 року, його організовують обласні заклади післядипломної педагогічної освіти.

Конкурсні випробування дадуть змогу учасникам продемонструвати професійну компетентність, методичну майстерність, мобільність мислення, творчість і новаторство. Кращі з педагогів візьмуть участь у другому етапі.

Які випробування чекають на вчителів

На першому турі конкурсу проводяться такі випробування:

У номінаціях "Біологія", "Інформатика", "Основи правознавства" – майстер-клас, методичний практикум, практична робота, тестування, урок, фрагмент дистанційного уроку.

У номінації "Мистецтво" – майстер-клас, практична робота, творча робота, тестування, уро та фрагмент дистанційного уроку.

На другому турі конкурсу випробування розподіляються таким чином:

на відбірковому етапі у номінаціях "Біологія", "Інформатика", "Основи правознавства" – майстер-клас, практична робота, тестування;

у номінації "Мистецтво" – практична робота, творча робота, тестування;

на фінальному етапі в номінаціях "Біологія", "Інформатика", "Основи правознавства" – методичний практикум, урок;

у номінації "Мистецтво" – майстер-клас, урок.

Оцінювання випробувань усіх турів конкурсу здійснюється за бальною системою та критеріями, затвердженими відповідним журі

До слова, цього року уряд збільшив преміальний фонд конкурсу. Переможці отримуватимуть премію в розмірі 65 тисяч гривень, а лауреати, які посядуть 2 та 3 місця, – премії в розмірі 58,5 тисяч та 52 тисячі гривень відповідно. Це вдвічі більше, ніж у 2020.