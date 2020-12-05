У День Антарктиди 1 грудня почався конкурс для школярів "Привітай полярника з Новим роком". Учні можуть надіслати власний малюнок-листівку чи відеопривітання зі святом, а за це отримають призи з Антарктичного центру.

Найкращі привітання будуть передані на станцію "Академік Вернадський" команді полярників. Про це повідомляють на сторінці НАНЦ у фейсбуці.

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Як взяти участь у конкурсі

Тож, головна умова участі в конкурсі – створити та надіслати малюнок-листівку чи відеовітання з Новим роком. Надсилати їх можна до 25 грудня.

Для участі в конкурсі потрібно заповнити анкету та прикріпити до неї файл або посилання на створене вами привітання: малюнок, фотоколаж, відеоролик, анімацію тощо.

Анкету для участі – можна знайти за цим посиланням.

Як отримати приз

Журі конкурсу складатиметься з представників НАНЦ. Вони обов’язково враховуватимуть креативність та знання антарктичної тематики.

Буде визначено 5 переможців, які отримають поштою призи від НАНЦ. А за перше місце — онлайн-зустріч з полярниками. Також найцікавіші роботи публікуватимуться на сторінці НАНЦ у фейсбуці.

Уже зовсім скоро ми відзначатимемо Новий рік як в Україні, так і за 15 тисяч кілометрів від неї – на станції «Академік Вернадський» в Антарктиді. Нашим колегам, які вже 9 місяців перебувають далеко від своїх родин та Батьківщини, було б дуже приємно отримати вітання з Великої землі,

– розповів очільник НАНЦ Євген Дикий.

Долучитися до конкурсу можуть всі українські школярі, незалежно від віку та регіону. Окрім того, можна робити це самостійно або долучитися до інший дітей (до 5 осіб у групі).