Сам відомий шеф-кухар вирішив відповісти на хейт українцям на своїй сторінці в соцмережі.

До теми Що не так з новим меню у школах і чому скаржаться батьки

Реакція Клопотенка на хвилю критики батьків

Євген Клопотенко погодився з тим, що зараз в країні це "болюча" тема, але він готовий зробити багато, щоб цю проблему скоріше вирішити.

Поки ж ми проживаємо конфлікт сучасного бачення і старої системи. І природно, що воно скрипить, ламається, сиплеться і дає збій,

– вважає шеф-кухар.

Клопотенко також подякував кожному, хто обговорює меню, бо завдяки такій хвилі різних думок ця тема залишається на вустах.

За його словами, небайдужість народу – це рушійна сила змін. І якщо через два роки всі негативні коментарі зникнуть, значить, шкільним харчуванням можна більше не займатися.

Що збирається робити шеф-кухар

Плани у Євгена дуже амбітні. Він поділився ними з підписниками. Зокрема, планують підвищити кваліфікацію кухарів:

Будемо вчити кухарів.

Будемо вчити людей, які на місцях складають меню.

Будемо вчити, як правильно читати норми.

Будемо розповідати про основи здорового харчування.

Клопотенко не робив меню для садочків

Сам кухар і власник ресторану запевняє, що він взагалі не має ніякого відношення до розробки меню в дитячих садках.

За його словами, за останні дні тема шкільного харчування назбирала всякого – і адекватну критику, і сліпий хейт, і прекрасних ботів, і реальний досвід тощо.

З'явилася навіть петиція щодо скасування меню в садах, яка мала б право на існування, якби не одне "але". Я ще не розробляв меню для дитячих садків,

– написав Євген.

Коментарі батьків під постом

Українці підтримують реформу шкільного харчування та висловили підтримку Євгену Клопотенку:

"Дивують коментарі про несолодке і несолоне в 1,5 – 2 роки. За рекомендаціями ВООЗ дітям цього віку ще не потрібен в раціоні доданий цукор, а солі 2 грами на добу. Звичайно, якщо дитина з початку прикорму звикла до солодких сирків і соків, вона буде плюватися їжею без посилювачів смаку".

"Пане Євген, йдіть до кінця! Моя донечка-першокласниця з таким задоволенням хвалить шкільний борщ, запіканки і плов. Коли їде в машині додому і розповідає, як було смачно, мені аж самій хочеться того борщу".

"Меню чудове! Краще, ніж було! Просто кухаря в школах не айс ....., на жаль".

"Те що інструктаж кухарям потрібно проводити – це факт! Меню ніби хороше, але виконання, як завжди(".

"Ви великий молодець! Я дуже хочу, щоб моя дитина харчувалася за вашим меню. Але в українських школах, на мою думку, не вистачає обладнання, а у кухарів знань… Коли в нашій школі пробували впровадити ваше меню в попередньому навчальному році, я була дуже задоволена, дитина теж. З'явилися овочі та фрукти, діти в захваті розповідали цікаві назви страв".

"Підтримую ваші зміни! 32 роки працювала в школі у початкових класах, нам щастило з кухарями! Дякую. Але я завжди казала що дуже багато цукру за нормами, мало овочів і фруктів! Завжди підтримаю нове! Дякую вам!".

Як змінилося харчування дітей

Активна робота над реформою шкільного харчування тривала останній рік, і запустили його з 1 січня 2022 року. Оновлене меню містить 160 різноманітних страв. Зокрема, тепер в меню є пастуший пиріг, синабон з корицею, бефстроганов, лобіо, фріттата, курячі нагетси, ньокі тощо.

Крім того, додали й традиційні українські рецепти. Тепер у школах можна буде смакувати банош, шпундру, вертуту, полтавський борщ, картопляне пюре, львівський сирник та куліш.

З раціону школярів виключили сосиски, ковбаси, рибні консерви, обмежили споживання продукції з високим вмістом солі та цукру, додали більше злакових, овочів, фруктів, ягід, молочних і м'ясних продуктів.

Чим заборонено годувати дітей у школах:

м'ясні і рибні продукти промислового і кулінарного виробництва;

гриби;

непастеризоване молоко і молочні продукти, виготовлені з непастеризованого молока;

непастеризовані соки, газовані напої та кава;

рибні, м'ясні, плодоовочеві та інші консерви промислового виробництва, крім пастеризованих соків без додавання цукру і підсолоджувачів;

продукти (особливо чипси, сухарики) з вмістом солі більше 0,12 грам на 100 грам готового продукту або з вмістом цукрів більше 10 грам на 100 грам готового продукту;

продукція домашнього виробництва;

також заборонено продавати кондитерські вироби та солодкі продукти, вироби з кремом, морозиво, харчові концентрати.

Текст публікації Євгена Клопотенка:

За останні дні тема шкільного харчування стала дуже гарячою і назбирала всякого. І адекватну критику, і сліпий хейт, і підтримку, і прекрасних ботів, і реальний досвід тих, хто стикнувся зі шкільною їжею на місцях. З‘явилася навіть петиція на відміну меню від мене в садочках, яка мала б право на існування, якби не одне "але". Я не розробляв ще меню для дитячих садочків.

Хочу на це сказати: "дякую кожному". Бо завдяки такій хвилі різних думок ця тема лишається на вустах. Небайдужість народу – то рушійна сила змін. І якщо за два роки всі негативні коментарі зникнуть, то значить, що шкільним харчуванням можна більше не займатися.

А поки ми проживаємо конфлікт сучасного бачення та старої системи. І це природньо, що воно скрипить, ламається, сипиться та дає збій. Ми не можемо під нуль знищити старе, у країни немає на це ні ресурсу, ні досвіду, ні підтримки. Доводиться все робити поступово.

Проте, ми з командою всі коментарі прочитали, проаналізували та прописали свої наступні кроки:

1. Будемо навчати кухарів

2. Будемо навчати людей, які на місцях складають меню, як правильно читати норми.

3. Будемо навчати українців критично мислити та адекватно висловлювати свої думки (це жарт).

4. Будемо розповідати про основи здорового харчування.

На закінчення. Я знаю, що ця тема болить. І болить вона сильно, бо це діти. Тому кожний коментар я розумію, маю ті самі емоції і крок за кроком впроваджую майбутнє у ті умови, що є зараз. Але у мене є єдине прохання – не мовчіть. Це найгірше. Краще пишіть хейт, проте не мовчіть. Бо зміни стаються там, де є голос. Всім дякую.