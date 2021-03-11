У ліцеї № 157 у Києві розгорівся конфлікт між учителем історії та правознавства Сергієм Берендєєвим та батьком одного з учнів Олегом Дорошенком. З'ясувалося також, що педагогу запропонували посаду завуча з виховної роботи, якщо він вибачиться перед батьком.

Чому між вчителем та батьком виник конфлікт

Причиною конфлікту стало те, що класний керівник Сергій Берендєєв не дозволив учням 11 класу піти з уроку англійської на тренування вальсу.

До теми Посварились через бюджет: у Києві звільняють вчителя через конфлікт з батьком учня

Школярі відпросилися з уроку лише у викладачки, а у класного керівника – ні. Тож, дізнавшись про відсутність дітей на уроці, Берендєєв знайшов їх в актовому залі, припинив тренування з вальсу і повернув учнів на урок іноземної мови. Вчитель вважає, що підготовка ЗНО для учнів важливіша за вальс.

Проте це обурило батька одного з учнів Олега Дорошенка. Вчитель на зборах у Zoom розповів про цю ситуацію, і інші батьки його підтримали та погодилися, що вальсом можна займатися і після уроків.

Але один з батьків (Олег Дорошенко) почав кричати, що це він підмовив дітей прогуляти урок і діти заплатили гроші тренеру за вальс, а я його зірвав і зіпсував всім настрій, ну, і тепер мені капєць!,

— розповідає Берендєєв.

Вчитель наголосив, що батько учня нецензурно лаявся на його адресу. Натомість Дорошенко каже, що Берендєєв відключав йому звук на відеоконференції з батьками.

Берендєєв розповів, що Олег Дорошенко має великий вплив на адміністрацію ліцею та фактично "керує" справами батьківського фонду, хоча повноважень таких він не має. Він допомагає школі складати проекти громадських бюджетів.

Вчителя викликали до директора

Так, через годину після спілкування Берендєєва з батьками про тренування вальсу, його викликала адміністрація ліцею. І йому сказали, що він вчинив правильно.



Але згодом учні розповіли, що до них приходив Дорошенко. Він запитав у дітей, чи залишати Берендєєва класним керівником та заявив, що Берендєєв повинен вибачитися і заплатити дітям грошову компенсацію за зірваний вальс.

І наостанок пообіцяв, що зараз мене він залишить на роботі, а в липні після випуску розбереться,

– зазначає вчитель.

Вчитель сказав про це директорці школи Тетяні Єрмак, але йому відповіли, що оскільки він (Олег Дорошенко) допомагає із громадським бюджетом, то у нього є індульгенція.

Тоді вчитель сказав, що відмовляється бути класним керівником. На це директорка пообіцяла поговорити з батьком.

Нові деталі у конфлікті

“На наступний день мені повідомили, що батько визнав свою провину і прийде вибачатися, але ніхто не прийшов", – зізнається вчитель.

Читайте також "Малозабезпечені" та "свині": як розвинувся скандал через батьківські внески в Кривому Розі

Тоді Берендєєва знову викликала директорка ліцею. Йому сказали, що школа не має ніякого відношення до цієї ситуації і це особистий конфлікт між ним і батьком. На що вчитель відповів, що буде звертатися за захистом своїх прав у інші інстанції.

Мені сказали, що батько вибачиться, головне нікуди не звертайся. Але через годину мене викликали повторно і запропонували посаду завуча з виховної роботи в обмін на моє вибачення перед батьком,

– розповідає Берендєєв.

За його словами, після того, як він відмовився, йому натякнули, що у нього будуть неприємності, а наступного дня Дорошенко вже призначив 11 класу нового керівника та проводив кастинг на посаду нового вчителя історії.

"Мене звинуватили, що я ображаю батька, зірвав своє батьківські збори, ну і потрібно готуватися до звільнення", – додав Берендєєв.