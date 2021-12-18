Комунальні на домашку та онлайн-ігри: кілька порад, як зацікавити учнів математикою

Школярі не надто захоплюються математикою через нерозуміння цінності знань у повсякденному житті. Адже нинішня шкільна програма пересичена теорією, а для практики часу на уроках мало. Через це математика часто є незрозумілою та неоціненою.

Проте школярів таки можна зацікавити математикою. Для цього потрібно частіше варто давати завдання з повсякденного життя та проводити ігри.

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Як заохотити школярів вивчати математику

Поясніть, що все навколо – математика

Насправді математика дуже сильно пов'язана із реальним життям. Зокрема, завдяки математиці розраховують зарплату, здійснюють покупки, оплачують комунальні послуги тощо.

Тож вивчаючи будь-яку тему за програмою, обов'язково пояснюйте, де саме можна використати ці знання.



Знання в математиці потрібні в повсякденному житті / Фото "Всеосвіта"

Задавайте домашні завдання із повсякденного життя

Мета уроків математики – це не просто розв'язувати абстрактні приклади із підручника. Діти краще запам’ятають інформацію, якщо застосовуватимуть математичні знання у повсякденні:

розумітимуть принцип формування рахунків за комунальні послуги,

порівнюватимуть витрати та доходи;

розраховуватимуть суму відсотка банківського кредиту;

обчислюватимуть вартість доставлення будь-якої покупки тощо.

Теоретичні знання обов'язково повинні мати практичний сенс. Наприклад, як домашнє завдання можна запропонувати:

переписати поточні показники лічильників за холодну й гарячу воду або за газ;

дізнатися вартість кубометру;

порівняти поточні показники з платіжками минулого місяця;

розрахувати, скільки потрібно сплатити за відповідні послуги на поточний період.

Окрім того, підлітки, виконуючи подібні завдання, почуваються більш дорослими і самостійними. Своєю чергою самостійність – особливий вид задоволення, який підвищує рівень зацікавлення математикою.

Застосовуйте математичні цікавинки під час уроків

Інтриги та цікаві ігри завжди мотивують дітей.Наприклад, можна продемонструвати школярам математичний фокус, а потім разом розібратися, магія це чи математика, та за яким принципом працює.

Попросіть учнів загадати будь-яке число та виконати три дії нескладних обчислень, після чого ви вгадаєте результат.Спершу учням потрібно подумки загадати число, потім помножити його на 2, після цього додати до результату 8. Суму розділити на 2 та відняти задумане число.

У результаті, яке б число не задумали учні, у результаті математичних обчислень у всіх вийде однаковий результат – 4.



Так можна формалізувати принцип фокусу / Фото "Всеосвіта"

Також вашим учням неодмінно сподобаються творчі задачі, для розв'язання яких доведеться проявити кмітливість та логічне мислення.

Багато учнів цікавляться оригамі. Однак мало, хто замислюється, що в основі цього мистецтва лежать математичні закономірності. Запропонуйте разом скласти цікаву фігурку та проаналізувати, як можна, наприклад, формалізувати процес її створення.



Оригамі для розуміння математики / Фото "Всеосвіта"

Практикуйте онлайн-ігри з математики

Сучасні підлітки обожнюють гаджети й тому, як правило, із захопленням сприймають більшість завдань, які потрібно виконати онлайн. До того ж учні будь-якого віку люблять грати в ігри.

Завдання онлайн дозволяють не лише опановувати математику в невимушеному ігровому форматі. Можна також використовувати математичні тести, за допомогою яких можна автоматично перевірити рівень знань учнів.