Проте школярів таки можна зацікавити математикою. Для цього потрібно частіше варто давати завдання з повсякденного життя та проводити ігри.
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Як заохотити школярів вивчати математику
Поясніть, що все навколо – математика
Насправді математика дуже сильно пов'язана із реальним життям. Зокрема, завдяки математиці розраховують зарплату, здійснюють покупки, оплачують комунальні послуги тощо.
Тож вивчаючи будь-яку тему за програмою, обов'язково пояснюйте, де саме можна використати ці знання.
Знання в математиці потрібні в повсякденному житті / Фото "Всеосвіта"
Задавайте домашні завдання із повсякденного життя
Мета уроків математики – це не просто розв'язувати абстрактні приклади із підручника. Діти краще запам’ятають інформацію, якщо застосовуватимуть математичні знання у повсякденні:
- розумітимуть принцип формування рахунків за комунальні послуги,
- порівнюватимуть витрати та доходи;
- розраховуватимуть суму відсотка банківського кредиту;
- обчислюватимуть вартість доставлення будь-якої покупки тощо.
Теоретичні знання обов'язково повинні мати практичний сенс. Наприклад, як домашнє завдання можна запропонувати:
- переписати поточні показники лічильників за холодну й гарячу воду або за газ;
- дізнатися вартість кубометру;
- порівняти поточні показники з платіжками минулого місяця;
- розрахувати, скільки потрібно сплатити за відповідні послуги на поточний період.
Окрім того, підлітки, виконуючи подібні завдання, почуваються більш дорослими і самостійними. Своєю чергою самостійність – особливий вид задоволення, який підвищує рівень зацікавлення математикою.
Застосовуйте математичні цікавинки під час уроків
Інтриги та цікаві ігри завжди мотивують дітей.Наприклад, можна продемонструвати школярам математичний фокус, а потім разом розібратися, магія це чи математика, та за яким принципом працює.
У результаті, яке б число не задумали учні, у результаті математичних обчислень у всіх вийде однаковий результат – 4.
Так можна формалізувати принцип фокусу / Фото "Всеосвіта"
Також вашим учням неодмінно сподобаються творчі задачі, для розв'язання яких доведеться проявити кмітливість та логічне мислення.
Багато учнів цікавляться оригамі. Однак мало, хто замислюється, що в основі цього мистецтва лежать математичні закономірності. Запропонуйте разом скласти цікаву фігурку та проаналізувати, як можна, наприклад, формалізувати процес її створення.
Оригамі для розуміння математики / Фото "Всеосвіта"
Практикуйте онлайн-ігри з математики
Сучасні підлітки обожнюють гаджети й тому, як правило, із захопленням сприймають більшість завдань, які потрібно виконати онлайн. До того ж учні будь-якого віку люблять грати в ігри.
Завдання онлайн дозволяють не лише опановувати математику в невимушеному ігровому форматі. Можна також використовувати математичні тести, за допомогою яких можна автоматично перевірити рівень знань учнів.