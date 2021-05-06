Горбачов підтвердив, що державну підсумкову атестацію у формі ЗНО цього року можуть не складати ті одинадцятикласники, які не планують вступати до вишу.

До теми Зараз існує небезпека скасування ЗНО, – освітній омбудсмен

Кому потрібно складати ДПА-2021

Водночас освітній омбудсмен радить випускникам, які хочуть вступити до іноземного вишу, обов’язково складати ЗНО.

Закордонні університети приймають тільки оцінки та свідоцтва, занесені в державну базу. Минулого року люди говорили, що іноземні університети не вимагають ЗНО. Але у серпні почалися звернення, щоб дали можливість скласти ЗНО для вступу,

– пояснив він.

Чи можуть учні скласти ДПА в школі? Освітній омбудсмен зазначив, що випускники можуть скласти ДПА у своєму закладі освіти за програмою, яку укладе школа.

Горачов також додав, що якщо з різних причин учень не зміг потрапити на основну сесію ЗНО, то він може зареєструватися на додаткову сесію, яка триватиме з 29 червня до 14 липня.

"Звісно, якщо людина захворіє і не зможе відвідати ні основну, ні додаткову сесії, то інших варіантів скласти ЗНО і стати студентом в цьому році немає. Але це можна буде зробити наступного року", - підсумував омбудсмен.

До слова, зареєструватися на додаткову сесію ЗНО можна з 6 до 18 травня. Хто може зареєструватися, як це зробити та графік додаткової сесії ЗНО – читайте у матеріалі.