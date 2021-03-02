У МОН прокоментували навантаження учнів у типовій освітній програмі для 5 – 9 класів

Міністерство освіти і науки затвердило типову освітню програму для 5 – 9 класів у школах, за нею будуть вчитися учні з вересня 2022 року у межах реформи "Нова українська школа". І хоча багато експертів обурені збільшеним навантаженням на учнів, у МОН переконують, що освітяни високо оцінили цю програму.

Керівник Головного управління загальної середньої та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко наголосив, що до розроблення документа були залучені науковці, методисти, міжнародні експерти, вчителі та громадські організації.

До теми Шкарлет назвав курси та кількість годин на предмети у освітній програмі для 5 – 9 класів

За його словами, МОН отримало чимало відгуків на презентовану програму.

Хочу зауважити, що освітянська спільнота загалом високо оцінила збалансовані підходи до освітніх галузей, розширені можливості для самої школи вибирати час, необхідний для вивчення тих чи інших предметів або інтегрованих курсів,

– зазначив Кононенко.

Окрім того, чиновник зазначає, що не менш важливою є реакція батьків. Вони позитивно ставляться до появи в школах таких предметів, як "Підприємництво і фінансова грамотність", "Роботехніка" та STEAM, які обов’язково стануть цікавими й корисними для сучасних учнів.

Що у МОН кажуть про навантаження учнів

Кононенко додав, що це питання хвилювало як вчителів, так і батьків.

"І реформа "Нової української школи" багато акцентує на тому, що школярів не слід перевантажувати. Тому розробники програми зберегли навантаження на попередньому рівні”, – наголосив він.

За словами експертів , тижнева навантаженість учнів за цією програмою залишається в межах норми. Але варто зазначити, що учні 5 класів, які почнуть навчання з 2022 року, будуть навчатися 12 класів, а не 11. Тож, це означає, що навантаження буде більше.

Юрій Кононенко зазначив, що також незабаром розпочнуться курси для вчителів з нових предметів, які зазначені в програмі.

Типова освітня програма для 5 – 9 класів

Сергій Шкарлет підписав наказ про затверження типової освітньої програми без змін, попри численні зауваження педагогів, директорів шкіл та громадських організацій.

За словами експертів, ця освітня програма збільшує кількість уроків, зменшує кількість годин на факультативи чи курси та зменшує можливості педагогів гнучко розподіляти предмети.

Відповідно до типової освітньої програми, навантаження учнів при 5-денному навчальному тижні становить: