За допомогою грошей щоденно вирішується неймовірна кількість проблем. Для того, щоб витрачати кошти, необхідно їх регулярно заробляти.

Джерело: 24 канал

Бажання знайти високооплачувану роботу в такому випадку є цілком натуральним. Але на практиці, чим більше людина заробляє, тим більше вона й витрачає. Розірвати стрімкий колообіг грошей можна завдяки простій схемі.

Цікаво Як навчити дітей фінансової грамотності: поради для батьків

Робота починає забирати велику кількість часу, а мрії та цілі, які були визначені ще до працевлаштування, відходять на задній план.

Що таке фінансова незалежність Це правильний розподіл власних ресурсів, за умов якого з'являється можливість витрачати час та зусилля на те, що подобається, а не на те, щоб погасити банківські кредити, борги чи оплатити навчання дітей.

Як досягнути фінансової незалежності

Безумовно, щоб досягнути фінансової незалежності, одного лише бажання замало. Експерти радять використовувати просту та надійну схему:

заробляй;

накопичуй;

примножуй.

Заробляти в такій схемі означає мотивувати себе до професійного зростання, підвищувати власну кваліфікацію та вартість навичок на ринку праці. Окрім цього, варто завжди шукати додаткові джерела доходу.

Накопичувати означає не витрачати всі зароблені кошти, а зберігати їх бодай невелику частину та створювати свій власний капітал.

Примножувати – вкладати гроші в різноманітні інвестиційні інструменти. Поринувши у світ інвестицій, можна знайти та зрозуміти всі види пасивного доходу, а не тільки орієнтуватися на депозити в банках чи вкладання грошей у нерухомість.