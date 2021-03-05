Колишній спікер Ради Литвин готовий очолити КНУ імені Шевченка

Колишній спікер Верховної Ради та соратник Кучми Володимир Литвин заявив, що готовий очолити Київський національний університеті імені Тараса Шевченка. Адже виш наразі досі немає ректора.

Про це Володимир Литвин повідомив під час ефіру на одному з телеканалів. "Я був ректором в дуже складний момент ... І зараз я готовий", – заявив колишній глава Ради.

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Зазначимо, що раніше ходили чутки про те, що Литвин мав балотуватися на вибори ректора КНУ минулого року. Але він через коронавірус так і не став кандидатом на посаду ректора вишу.

Що відомо про Володимира Литвина



Згодом на виборах до Верховної Ради 2012 та 2014 року він обирався народним депутатом від округу № 65.



Цікаво, що у вересні 2016 року ЗМІ опублікували заяви Литвина. Зокрема, він сказав, що "від відносин з Євросоюзом ми нічого не отримуємо, а від того, що розірвали з Росією взаємини, багато чого втрачаємо". Окрім того, Литвина не раз звинувачували в плагіаті. 24 канал писав, що Володимир Литвин був народним депутатом чотирьох скликань, двічі обіймав посаду спікера Верховної Ради. А в 2002 році був обраний народним депутатом за списком блоку "За єдину Україну!"Згодом на виборах до Верховної Ради 2012 та 2014 року він обирався народним депутатом від округу № 65.Цікаво, що у вересні 2016 року ЗМІ опублікували заяви Литвина. Зокрема, він сказав, що "від відносин з Євросоюзом ми нічого не отримуємо, а від того, що розірвали з Росією взаємини, багато чого втрачаємо". Окрім того, Литвина не раз звинувачували в плагіаті.



Додамо, що у грудні 2020 року в КНУ відбулися вибори ректора, які завершилися без обрання ректора. І хоча наче перемогу здобув Володимир Бугров, жоден з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів.

І лише на початку березня стане відомим остаточний перелік кандидатів, які балотуватимуться на виборах 2021 року.