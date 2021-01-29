Колишній регіонал і кум Табачника Максим Луцький переміг на виборах ректора НАУ: деталі

Професор Максим Луцький, який є колишнім регіоналом та кумом екс міністра Табачника, переміг у першому турі вибори ректора в Національному авіаційному університеті.

Джерело: пресслужба НАУ

Максим Луцький виграв вибори ректора в НАУ

В університеті повідомили, що загальна кількість виборців, внесених до списків, склала 2 711 осіб, явка виборців склала – 2 423 людини (89,3%). А перемогу на виборах отримав доктор технічних наук Максим Луцький.

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Скільки голосів набрали кандидати в ректори:

Максим Луцький – 1 733 голосів (63,9%);

Рімвідас Хращевський – 393 голоси (14,5%);

Павло Борсук – 161 голос (5,9%).

До того ж, не підтримали жодного кандидата 112 виборців (4,1%).

Голосувати могли всі науковці та педагоги, структурні підрозділи НАУ та студенти. Скарг на порушення виборчого процесу не було. Протоколи виборчих комісій з виборів ректора НАУ вже направлені в Міносвіти. Наразі виконуючим обов’язки ректора НАУ виконує Рімвідас Хращевський.​

Водночас ГО "Червоний Губер" заявила, що Максим Луцький не має права обійняти посаду керівника університету.

Що відомо? В організації наголосили, що Луцький у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року обіймав посаду голови Солом’янської районної в Києві та не був звільнений в цей період з відповідної посади за власним бажанням, що відповідає критерію здійснення очищення влади. Тому вони звернулися в Міністерство юстиції.

На це у Мін'юсту відповіли, що Луцький підпадає під дію закону про очищення влади, а отже не має права обійняти посаду керівника університету.



ГО "Червоний Губер" заявила, що Луцький не має права бути ректором / Скриншот

Що відомо про Максима Луцького

Максим Луцький є колишнім проректором НАУ. Також він був народним депутатом Верховної Ради 5 і 6 скликань.

Політична діяльність у "Партії регіонів"

У 2006 – 2007 роках Луцький був народний депутат України V скликання (його обрали від "Блоку Юлії Тимошенко", а через п'ять місяців перейшов в "антикризову коаліцію" та став членом фракції "Партії регіонів"). Своє рішення він мотивував незадовільними результатами роботи уряду Тимошенко, а також її авторитарним стилем керівництва своєї політичної сили.

Вже у 2010 році Луцький став народним депутатом VI скликання від "Партії регіонів" та був головою комітету з питань науки і освіти. А з 2012 року його призначили радником прем'єр-міністра Миколи Азарова з питань освіти, наукової діяльності та інновацій (на громадських засадах).



Максим Луцький виграв вибори ректора НАУ / Фото KP.UA

Восени 2012 року Луцький знову балотувався до Верховної Ради VII скликання від "Партії регіонів" по одномандатному округу в Києві, проте програв представнику "Батьківщини" Дмитра Андрієвського.

Наукова діяльність

Цікаво, що у 2008 році міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро Табачник хрестив молодшого сина Луцького – Дмитра.

Максим Луцький є автором понад 75 наукових та навчальних робіт, в тому числі 2 монографій, 4 підручників, 5 патентів і 9 методичних рекомендацій.

У 2007 році він працював заступником міністра освіти і науки України Станіслава Ніколаєнка. У 2008 став проректором з міжнародних зв'язків та першим проректором НАУ. А вже у січні 2021 року Максим Луцький виграв вибори ректора Національного авіаційного університету.