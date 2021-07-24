Грошовий інтелект – це цілий комплекс знань, який дозволяє розумно заробляти, зберігати та керувати фінансами. Людина з розвиненим рівнем фінансової грамоти розуміє природу грошей і здатна знайти спосіб їх заробити за будь-яких обставин.

До теми Як навчають фінансової грамоти у світі: досвід передових країн

У чому проблема

В сучасному світі дорослі часто уникають розмов з дітьми про фінанси, а на прямі запитання малюків щодо цієї теми або відмовчуються, або розповідають дуже поверхнево. Однак малюки активно пізнають світ, тому гроші для них – так само цікаво, як і все інше.

Коли батьки накладають табу на тему фінансів, це може спричиняти занепокоєння у дітей. Вони починають фантазувати та перебільшувати, через що згодом малюки легше піддаються страхам та відчувають певні комплекси.

Не уникайте питань

Якщо дитина сама проявила цікавість щодо того чи іншого фінансового поняття, то це найкращий момент, щоб розвинути її грошовий інтелект, виробити здорову фінансову поведінку та дисципліну – і не тільки дитині, а й батькам.

Починати обговорювати тему грошей з дітьми варто ще з 4 – 5-річного віку. Малюки сьогодні дорослішають набагато швидше та рано починають цікавитись серйозними питаннями, тож дорослим варто лише заохочувати цей інтерес.

До теми Навчити дитину фінансової грамоти: посібник за віковими категоріями для батьків

Практика, не тільки теорія

Корисною звичкою для батьків є впровадження виплат кишенькових грошей. Для малюків молодшого віку можна почати навіть із символічних 1 – 2 гривень. Саме систематичність виплат буде формувати у дитини фінансову дисципліну. Фінансові звички нічим не відрізняються від тієї ж звички чистити зуби – логічної та необхідної.

Тематичні ігри

Чудовою традицією є спільне проведення часу за тематичними настільними іграми. Зараз є маса фінансових гейміфікованих інструментів, які є доступними в інтернеті, зокрема "Монополія" чи "Cashflow". Діти не повинні звикати до того, що вони можуть отримати все бажане, маніпулюючи батьками.

Порада! Роздруковуйте все необхідне за допомогою принтерів Canon серії MegaTank. Пристрої прості у використанні та обслуговуванні, а друкуючі голівки та абсорбер (сервісний картридж) легко замінити звичайному користувачу без сторонньої допомоги.

Батькам варто усвідомлювати не тільки саму важливість розвитку фінансового інтелекту дітей, а й свого власного. Щоб виховати малюка фінансово успішним, слід стати для нього взірцем у всіх грошових питаннях.