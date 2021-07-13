Коли і як говорити з дитиною про майбутню професію: поради психологині

Зараз триває вступна кампанія, і школярі обирають виші, у яких хотіли б навчатися. Але іноді виникає проблема через те, що діти не знають, яку професію обрати. Коли і як почати говорити про це з дитиною – читайте у статті.

Психологиня Олена Любченко дала кілька порад, які допоможуть зробити розмову з дитиною про майбутню професію легкою та ефективною.

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У відео МОН Любченко говорить, що з дитиною найкраще починати говорити на тему профорієнтації з 12 років.

У цьому віці в дитини вже є розуміння, що їй подобається, а що ні, є досвід, є хобі. Почніть розмову про майбутній фах першими,

– радить психологиня.

За її словами, батьки спочатку повинні дізнатися, що подобається дитині та якою роботою вона хотіла б займатися.

Адже часто уявлення дитини про професію формуються з досвіду її родини та впливу інтернету. Краще дізнаватися про професії у практиці.

Сходіть на День відкритих дверей у профтехах, ярмарок професій та майстер-класи. Нехай дитина спробує себе у ролі кухаря або перукаря. Розпитає кравця або будівельника про їхню роботу,

– каже експертка.

Психологиня Олена Любченко додає, що поєднання власного інтересу з досвідом допоможе визначитися з фахом та залишитися задоволеним.

І головне – довіряти власній дитині, адже реалізація її талантів зробить малечу щасливою.

Додамо, що телеведучий Олександр Педан вважає, що з дитинства треба давати дитині можливість спробувати себе в різних сферах. Наприклад, його донька спробувала танці, театральну студію, блогінг, займалася спортом тощо.

До слова, в Україні запустили чат-бота "ОсвітаВсім". Ним можна скористатися у соцмережах для того, щоб отримати поради з вибору спеціальності. Деталі – у статті.