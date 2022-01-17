Шеф-кухар та співавтор реформи шкільного харчування в Україні Євген Клопотенко розповів, чому його меню спричинило такий спротив і коли вирішать проблеми з харчування у школах.

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Чи був Клопотенко готовий до критики

Клопотенко каже, що будь-яка реформа завжди викликає спротив – це особливість людського мозку, сприймати зміни як загрозу.

Зараз триває активна фаза реформи, і такий широкий розголос – це добре, значить, зміни дійсно відбуваються. Скажу чесно, я був готовий до критики реформи,

– заявив він.

Клопотенко наголошує, що неможливо в один момент змінити харчування у 15 тисяч шкіл країни. Адже завжди будуть ті, хто щось недочув, неправильно зрозумів, не розібрався до кінця, або ті, кому не до вподоби зміни.

Шанс на здорову націю

Шеф-кухар вважає, що одна з причин такої реакції – те, що переважна більшість українців не звикли харчуватись здорово. Але їх не можна звинувачувати, адже раніше ніхто не вчив основам здорового харчування.

"Саме тому ми почали реформу зі шкіл: дорослих змінити неможливо, а прищепити здорові звички дітям – це наш шанс на здорову націю. ЮНІСЕФ планує інформаційну кампанію зі здорового харчування в Україні", – додав він.

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Коли вирішать проблеми з шкільним харчуванням

На думку Клопотенка, н те, щоб налагодити ситуацію з харчуванням у школах, піде два роки. За цей час закінчиться переоснащення їдалень. Адже вже два роки поспіль держава виділяє субвенції на ремонт та технічне забезпечення шкільних їдалень, у 2022 році у держбюджет заклали 1,5 мільярда гривень.

Крім того, моя команда вже почала роботу над новим збірником рецептур для шкіл з 500 технічних карток. За цей час Держпродспоживслужба знайде дієвий механізм контролю, держава наведе лад із закупками для шкіл,

– заявив співавтор реформи шкільного харчування.

За словами шеф-кухаря, ті школи, які перейшли на нове шкільне харчування раніше, з вересня 2020 року, вже налагодили всі процеси, і діти із задоволенням йдуть до шкільної їдальні.

"Тим, хто почав лише у січні, звісно, знадобиться час для адаптації до нових вимог", – впевнений Клопотенко.

Що і хто має зробити, аби харчування у школах перестало бути приводом для хейту, скандалів і конфліктів? На думку Клопотенка, це більш філософське питання. Бо тут зійшлося одразу багато факторів:

природний спротив змінам (ми 30 років готували саме так і не хочемо нічого змінювати);

низький рівень культури харчування та обізнаності у принципах здорового харчування (баталії за чай з цукром тому доказ);

низький рівень престижності професії кухаря і технічного оснащення частини шкільних їдалень та ще багато всього.

Реформа шкільного харчування

Реформу шкільного харчування започаткувала перша леді Олена Зеленська, меню розробив шеф-кухар Євген Клопотенко. Оновлене меню для їдалень розраховане на 4 тижні і містить 160 страв.

Зокрема, такі:

яєчня скрамбл;

італійський омлет фрітата;

італійський овочевий суп мінестроне ;

курячі нагетси;

шпундра – свинина, тушкована з буряком в буряковому квасі);

верещака – свинячі реберця, запечені в квасі зі спеціями і часником);

Загалом у меню має бути менше хліба, солі, цукру, жирів, і водночас – більше овочів, фруктів та м'яса. З раціону школярів виключили сосиски, ковбаси, рибні консерви. А у шкільних буфетах тепер заборонено продавати булочки, солодкі газовані напої тощо.