Київські школи та дитячі садки знову працюватимуть з понеділка, – Бондаренко

Заклади дошкільної та середньої освіти, які було закрито через сильні снігопади у Києві, планують відкрити вже 15 лютого.

Про це повідомив заступник Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко. Остаточне рішення оголосять сьогодні, 12 лютого.

Цікаво Як працюватимуть школи та садочки у Львові в негоду до кінця тижня

Цього тижня через негоду школи Києва проводили дистанційне навчання протягом двох днів. Заплановано, що до очного навчання школи та садочки столиці повернуться вже з понеділка. Втім, обмеження ще можуть продовжити.

Якщо ми матимемо відповідні рекомендації не тільки щодо різкого зниження температури, але й неможливості нормального пересування дітей через снігопад, то дистанційний режим може продовжитися,

– наголосив Бондаренко.

Додамо, що Київська міська державна адміністрація також просила компанії і установи піти на зустріч співробітникам, які не зможуть вийти на роботу через закриття шкіл та дитячих садочків.



Сильний снігопад у Києві. Фото сайту 044.ua