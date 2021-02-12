Київські школи та дитячі садки знову працюватимуть з понеділка, – Бондаренко
Заклади дошкільної та середньої освіти, які було закрито через сильні снігопади у Києві, планують відкрити вже 15 лютого.
Джерело:"РБК-Україна"
Про це повідомив заступник Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко. Остаточне рішення оголосять сьогодні, 12 лютого.
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Цього тижня через негоду школи Києва проводили дистанційне навчання протягом двох днів. Заплановано, що до очного навчання школи та садочки столиці повернуться вже з понеділка. Втім, обмеження ще можуть продовжити.
Якщо ми матимемо відповідні рекомендації не тільки щодо різкого зниження температури, але й неможливості нормального пересування дітей через снігопад, то дистанційний режим може продовжитися,
– наголосив Бондаренко.
Додамо, що Київська міська державна адміністрація також просила компанії і установи піти на зустріч співробітникам, які не зможуть вийти на роботу через закриття шкіл та дитячих садочків.
Сильний снігопад у Києві. Фото сайту 044.ua
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