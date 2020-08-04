Дуже багато батьків дошкільнят задаються питанням, у якому віці віддавати дитину до школи – в 5, 6 чи 7 років. Як визначити, чи дитина готова до школи?

Видання "УП.Життя" зібрало відповіді освітніх експертів на це питання. Загалом, вони вважають, що поспішати тут не варто, і спиратися краще на досвід фахівців, а не поради мам-сусідок.

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У якому віці краще віддавати дитину до школи

Так, експерти кажуть, що у 5 років дитина не повинна йти до школи. Батьки, які віддають дитину у школу так рано, роблять велику помилку, бо забирають у неї ще рік-два дитинства, коли вона б могла ще гратися. Тому у 5 років малечу точно не варто вести на уроки.

А дитяча психологиня Катерина Гольцберг запевняє, що не вік має значення, а готовність дитини до школи. Так, є діти, які абсолютно готові в 6, а є і ті, кому і в 7 рано.

Адже деякі батьки вважають дитину готовою до школи, якщо вона має певні знання. Але це не є основним критерієм.

Навпаки – через це дитині може стати нецікаво вчитися. Основним критерієм готовності до школи повинна бути фізична готовність, тобто ступінь біологічного дозрівання організму, – каже Катерина.

Малеча повинна вміти вільно спілкуватися з іншими, дотримуватися черги, контролювати свої дії і емоції. А якщо батьки бачать, що дитина хоче тільки бавитись, не схильна виконувати завдання, то, значить, вона не готова до школи.

За словами психологині, найчастіше фізично дитина готова до школи ближче до 7 років. Але при будь-якому сумніві з боку батьків, поспішати не варто, і краще спиратися на досвід фахівців, а не на поради мам з дитячих майданчиків.

Співзасновниця альтернатівної школи "БеркоШко" Валентина Мержієвська вважає, що основним крітерієм готовності дитини до школи є не вік, а психологічна зрілість. У більшості дітей нервова система до цього дозріває ближче до 7 років.



Дитина йде до школи / Фото "Твій малюк"

За її спостереження, починаючи з 7 років, діти вправніше пишуть, вільніше відповідають на відкриті запитання, можуть збагнути різні слова, до прикладу, "іменник", "сума" тощо.

Натомість президент корпорації "Гранд" Володимир Співаковський запевняє, що іноді здається, що різниця в один рік несуттєва, але це не так.

Насправді, психологічна різниця між 6 і 7 роками приблизно така ж, як у дорослому житті між 30 і 40 роками. Зазвичай в 6 років дитина ще хоче грати в іграшки. А в 7 років він вже хоче "працювати",

– запевняє експерт.

Окрім того, важливі не тільки "знання", а й психологічні проблеми в підлітковому віці, коли, до прикладу, більшості в класі вже по 15 років, а кільком хлопчикам по 14.

А президент Асоціації практичних психологів Євген Мірошніченко каже, що чим пізніше в житті дитини почнеться школа, тим більше зміцнілою і самостійною вона підійде до неї.