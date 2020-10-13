Під час пробного тестування випускники зможуть ознайомитися із процедурою проведення ЗНО, структурою та змістом тестових зошитів. Вже відомо, коли пройде тестування у 2021 році.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Українського центру оцінювання якості освіти.

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Коли пройде пробне ЗНО у 2021 році

Реєстрація для участі у пробному ЗНО-2021 триватиме протягом 5 – 19 січня 2021 року. Зареєструватися можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

З огляду на епідеміологічну ситуацію у 2021 році кожен учасник зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО.

Тестування з усіх навчальних предметів (українська мова, українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова тощо) відбудуться 10 квітня 2021 року.

Окрім участі в пробному ЗНО, кожний зареєстрований учасник зможе додатково завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів із переліку предметів ЗНО-2021, пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді на спеціальний сервіс визначення результатів.

Результати пробного ЗНО-2021 для осіб, які введуть свої відповіді на спеціальному сервісі, буде оприлюднено на їхніх інформаційних сторінках 16 квітня 2021 року.