У Міносвіти розповіли, коли школярі та студенти зможуть повернутись до навчання після зимових канікул. За словами очільника МОН Сергія Шкарлета, навчальні заклади ухвалюватимуть щодо цього автономні рішення.

Рішення щодо канікул школи ухвалюватимуть автономно

Оскільки протягом 8 – 24 січня в Україні триватиме локдаун, у Міністерстві освіти та науки України рекомендували навчальним закладам або продовжити канікули, або перейти на дистанційне навчання. Про це Шкарлет повідомив в інтерв'ю "Українському радіо".

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У межах закону України про повну загальну середню освіту є 30 днів канікул. Більша частина шкіл бере ці канікули,

– розповів міністр.

Проте, зазначили у Міносвіти, один тиждень доведеться в будь-якому разі проходити соціальне дистанціювання. У цей час діятиме Всеукраїнська школа онлайн.

Яка ситуація з навчанням в університетах

Щодо вищих навчальних закладів – то тут ситуація складніша. Як повідомив міністр, деякі університети взагалі не виходили на повноформатне навчання через рівень захворюваності на коронавірус. Інші виші навчаються до цього часу у змішаному режимі.

З 25 січня, залежно від рівня захворюваності тієї чи іншої території, університетам буде простіше вирішити, як діяти,

– пояснив Шкарлет.

З 8 січня в Україні стартує локдаун

Локдаун Україні триватиме з 8 до 24 січня. Упродовж цього часу не прийматимуть відвідувачів кафе, ресторани, спортзали, розважальні та культурні заклади. Зупинять навчальний процес, проте дитсадки працюватимуть. Натомість транспорт і авіасполучення закривати не будуть.

Що відомо про карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу