Коли учні в школах Києва завершать навчання: Кличко назвав дату

Мер міста Віталій Кличко заявив, що у Києві навчання в школах завершиться вже 28 травня. Продовжувати уроки на червень у столичних закладах освіти не будуть.

Мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу заявив, що учні пройшли навчальну програму дистанційно і не потребують додаткових занять влітку.

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За його словами, Департамент освіти КМДА рекомендував завершити навчання в школах 28 травня.

Продовжувати навчання влітку ми не будемо, бо всі учні столичних шкіл навіть при карантині навчалися дистанційно. Тож, 28 травня закінчиться навчальний рік,

– сказав Кличко.

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський додав, що випускники 9 класів, яких у Києві аж 27 тисяч, отримають свої свідоцтва про базову середню освіту до 10 червня. А учні 11 класу (їх 18,5 тисяч) – до 30 червня.

Раніше директорка Департаменту освіти і науки Олена Фіданян заявила, що у Києві у школах 28 травня планують провести останній дзвінок.

До слова, школи у деяких містах України вирішили продовжили термін навчального року для школярів до середини червня. Де учні будуть навчатися влітку – читайте за посиланням.

Водночас випускні вечори в школах цього року не заборонені, але вони потрапляють під обмеження карантинних зон. Як будуть проводити випускні вечори у 2021 році – читайте у матеріалі.