Через карантин та подовжені канікули деякі школи можуть змістити дати закінчення навчального року та вирішити самостійно, в якій формі проводити останній дзвоник.

До теми В яких містах учні повернулися до шкіл після карантину: перелік

Що рекомендує Міністерство освіти і науки

МОН заявило, що шкільні свята можна проводити лише з дотриманням вимог безпеки. Окрім того, проведення останнього дзвоника і випускного буде залежати від регіону і дати, коли ці заходи плануються.

Остаточне рішення приймає директор школи залежно від тих обмежень, які будуть встановлені на той період у конкретному регіоні,

– заявив начальник головного управління шкільної освіти Юрій Кононенко.

Так, згідно з нинішніми обмеженням адаптивного карантину, школи на свято останнього дзвоника не можуть відвідати учні, якщо регіон знаходиться у регіонах червоної зони.

На даний момент у червоній зоні карантину не залишилося жодної області.

Коли у школах України пролунає останній дзвоник

Загалом у більшості шкіл останні дзвоники відбудуться у п’ятницю, 28 травня 2021 року.

Харківщина

У Харківській ОДА повідомили, що навчальний рік школи будуть завершувати в очному режимі, але з карантинними обмеженнями. А сценарій свята останнього дзвоника має затверджуватися в кожній школі окремо.

За словами директорки обласного департаменту освіти і науки Анжеліки Крутової, школи будуть автономно вирішувати, як проводити свято останнього дзвоника, але їм треба дотримуватися всіх обмежень жовтої зони.

Там додали, що навчальний рік у школах Харківської області завершиться централізовано 4 червня.

Львів

Навчальний рік у школярів Львова та області завершиться по-різному, передає Tvoemisto.tv. В одних учнів свято буде звично наприкінці травня, а в інших – аж у червні. Усе залежить від того, скільки канікул школи мали упродовж року.

Директор Департаменту освіти Олег Паска повідомив, що для учнів молодших класів навчальний рік закінчиться у 20-х числах травня.

Точно те, що навчальний рік для учнів повинен завершитися до 1 липня. Довше цієї дати навчання тривати не може. Які школи і коли саме закінчать навчання, стане відомо наступного тижня,

– сказав він.

Київ

Заступник голови КМДА Валентин Мондріївський пообіцяв, що навчальний рік у Києві закінчиться у травні. Це пов’язано з тим, що під час локдауну заняття у школах не переривалися, а проходили дистанційно.

Раніше ми писали, що Департамент освіти і науки Києва рекомендував директорам шкіл проводити останній дзвоник 26 травня.

Одеса

Начальник департаменту освіти і науки Одеської ОДА Олександр Лончак заявив, що через карантинні обмеження ніяких святкових заходів та випускних в цьому році на широкий загал проводити не можна.

За його словами, всі святкові заходи у зв’язку із закінченням навчального року повинні бути лише в межах одного класу і без глядачів.

Хмельницький

Департамент освіти і науки Хмельницького рекомендував школам міста завершити навчання 11 червня, йдеться на місцевому сайті khmelnytskyi.one.

Для початкових класів в цей період з 31 травня по 11 червня можна організувати навчальний процес за допомогою екскурсій, навчально-пізнавальної практики чи інших форм роботи.

в цей період з 31 травня по 11 червня можна організувати навчальний процес за допомогою екскурсій, навчально-пізнавальної практики чи інших форм роботи. Для учнів 5−10 класів, які весь квітень навчалися дистанційно, буде ще місяць для того, щоб у класно-урочній системі закріпити знання, які отримали під час дистанційного навчання.

Окрім того, міський департамент освіти і науки рекомендує школам проводити останні дзвоники на свіжому повітрі і лише для випускних класів.

Чернівці

У Чернівцях останній дзвоник у школах повинен пройти в суботу, 29 травня, йдеться в наказі місцевого освітнього управління.

А все через те, що робочий день з п’ятниці, 28 травня, переноситься на суботу, 29 травня, оскільки 28 травня у школах буде проходити ЗНО з математики.

Тернопіль

У Тернополі навчальний рік закінчиться 8 червня, в цей самий день міське управління освіти рекомендувало школам провести останні дзвоники.

Начальниця міського управління освіти Ольга Похиляк сказала, що директори та педагогічні колективи шкіл можуть вирішити провести останній дзвоник після цієї дати, але не раніше.

За її словами, цього року не буде проводитися традиційна загальноміська хода випускників. Натомість випускні і традиційні вручення атестатів заплановані на 2 липня.

Черкаси

Заступниця мера Черкас Марина Гаркава повідомила, що у черкаських школах вирішили продовжити навчання влітку, бо не встигли вичитати навчальну програму до кінця травня. Останній дзвоник запланований на 8 червня.

Запоріжжя

Місцевий канал tv5 повідомив, що в Запоріжжі останній навчальний день буде 28 травня, а останній дзвоник пройде 31 травня.

Полтава

У Полтаві останній дзвоник відбудеться 9 червня, і він відбудеться лише для випускників 11 класів, повідомила Полтавська міська рада місцевому виданню 0532.ua.

Так, останній дзвоник рекомендується проводити у дворі навчальних закладів, а у випадку несприятливих погодних умов – в актовому залі за умови заповнення 50% місць.

Вже 11 червня випускникам 9 класів мають вручити свідоцтва про здобуття базової середньої освіти. А 1 липня випускникам 11 класів вручать атестати. Це рекомендується проводити з дотриманням протиепідемічних вимог.

До слова, у Міністерстві освіти і науки та ЮНІСЕФ заявили, що формат, в якому буде проходити новий навчальний рік з 1 вересня, залежатиме від епідемічної ситуації на території України та від темпів вакцинації.