Голова Держспоживслужби в Києві Олег Рубан в ефірі одного з телеканалів заявив, на сьогодні рушійною силою захворюваності є діти і підлітки через штам "Дельта".

До теми Освітній комітет Ради наполягає, щоб учні 1 – 4 класів навчалися очно у червоних зонах

За його словами, зниження зростання захворюваності у школах через обмеження спілкування дозволить знизити поширення епідемії в Києві. Адже у столиці понад 900 тисяч учні та вчителів.

Коли учні можуть повернутися в школи

На цьому тижні будемо спостерігати за показниками, а далі вже будуть приймати рішення про можливий перехід на звичайне очне навчання,

– зазначив Олег Рубан.

Він підкреслив, що рішення по школах буде приймати міська комісія ТЕБ і НС після отримання показників.

"Теоретично можна це запропонувати (повернення шкіл до очного навчання), коли будуть показники стабілізуватися або знижуватися, але сьогодні таких показників немає", - додав Рубан.

Зазначимо, що з 1 листопада в Києві всі школи перевели на дистанційне навчання. Причому молодші класи теж – на онлайн-навчанні зараз учні з 1 по 11 класи. У місті встановили червону зону.

Коронавірус у Києві! У столиці виявили за минулу добу, 31 жовтня, 495 хворих на коронавірус. 39 людей померли. Всього за період пандемії у Києві підтверджених випадків COVID-19 – 259 тисяч, з них понад 6 тисяч летальних випадків.

До слова, захворюваність на коронавірус зростає, тож все більше областей посилюють карантинні обмеження. Наразі в Україні 15 регіонів у червоній зоні. Як там працюють школи та садочки – читайте у статті.