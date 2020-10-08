У Київській міській державній адміністрації порекомендували школам розпочати осінні канікули з 21 жовтня. А все для того, аби під час місцевих виборів учні не навчалися.

У пресслужбі КМДА наголосили, що таке рішення запропонував Департамент освіти і науки з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

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Таку дату обрали, щоб запобігти поширенню коронавірусу і створити безпечних умов для учнів під час підготовки та проведення місцевих виборів.

За інформацією Департаменту освіти, учні підуть на канікули з 21 жовтня 2020 року, а за парти повернуться за тиждень – 28 жовтня 2020 року.

До слова, раніше тимчасовий очільник Міносвіти Сергій Шкарлет запевняв, що у МОН рекомендують розпочати канікули не пізніше, ніж за два дні до виборів і завершити не пізніше, ніж через три. Тобто осінні канікули розпочати в четвер, 22 жовтня, і закінчити у п'ятницю, 30 жовтня. Так, діти мали б 11 днів для відпочинку.



Коли відпочиватимуть школярі / Інфографіка 24 каналу