Цього року Міносвіти радило встановити такі дати для змових канікул у школах – з 25 грудня 2021 року до 9 січня 2022 року. Більшість регіонів дослухалися до цієї рекомендації.

До теми Відпочинок учнів взимку: чи будуть школи переносити зимові канікули

Планується, що вже у понеділок, 10 січня, діти повернуться за парти. Але зазначимо, що графік канікул є лише рекомендацією і його можна переносити у школах різних регіонів.

Школи можуть перенести дати канікул

Так, на дати зимових канікул можуть вплинути, зокрема, високий рівень захворюваності на COVID-19, грип, ГРВІ, проблеми з опалення, або ж школи можуть посунути канікули заради зручності.

Очевидно, що десь зимові канікули почнуться раніше, десь за графіком МОН, а десь пізніше.

Коли регіони відправлять учнів на зимові канікули

Багато областей вже визначились з датами зимових канікул:

Київ – у КМДА запевнили, що столичні школярі підуть на зимові канікули вчасно. За його словами, діти будуть відпочивати із 25 грудня до 9 січня.

– у КМДА запевнили, що столичні школярі підуть на зимові канікули вчасно. За його словами, діти будуть відпочивати із 25 грудня до 9 січня. Львів – на канікули школярі підуть з 27 грудня, триватимуть вони два тижні – до 10 січня. Також чимало шкіл розпочнуть канікули аж з 31 грудня (триватимуть також до 10 січня.

– на канікули школярі підуть з 27 грудня, триватимуть вони два тижні – до 10 січня. Також чимало шкіл розпочнуть канікули аж з 31 грудня (триватимуть також до 10 січня. Кропивницький – канікули у більшості шкіл області стартуватимуть з 27 – 30 грудня. Повернуться до навчання учні 10 січня. Перелік дат канікул для різних шкіл – читайте за посиланням.

– канікули у більшості шкіл області стартуватимуть з 27 – 30 грудня. Повернуться до навчання учні 10 січня. Перелік дат канікул для різних шкіл – читайте за посиланням. Харків – зимові канікули у школах розпочнуться 28 грудня (хоча раніше планувалося з 30-го). Фактично останнім робочим днем ​​буде п'ятниця, 24 грудня, бо 25 – 27 грудня – вихідні та святкові дні.

– зимові канікули у школах розпочнуться 28 грудня (хоча раніше планувалося з 30-го). Фактично останнім робочим днем ​​буде п'ятниця, 24 грудня, бо 25 – 27 грудня – вихідні та святкові дні. Рівне – школярі підуть на зимові канікули за графіком – з 25 грудня, і відпочиватимуть до 9 січня включно.

– школярі підуть на зимові канікули за графіком – з 25 грудня, і відпочиватимуть до 9 січня включно. Хмельницький – канікули для дітей також розпочнуться пізніше – 30 грудня і триватимуть по 9 січня включно.

– канікули для дітей також розпочнуться пізніше – 30 грудня і триватимуть по 9 січня включно. Чернігів – зимові канікули для учнів планово будуть починатися з 24 грудня і триватимуть до 9 січня.

– зимові канікули для учнів планово будуть починатися з 24 грудня і триватимуть до 9 січня. Полтава – учні будуть на канікулах з 25 грудня, а вже 10 січня вони повернуться за шкільні парти. Водночас у Кременчуці (місто в Полтаві) діти вчитимуться аж до 31 грудня включно. Канікули будуть тривати з 1 до 16 січня.

– учні будуть на канікулах з 25 грудня, а вже 10 січня вони повернуться за шкільні парти. Водночас у Кременчуці (місто в Полтаві) діти вчитимуться аж до 31 грудня включно. Канікули будуть тривати з 1 до 16 січня. Волинь – більшість шкіл підуть на канікули з 28 грудня. Канікули триватимуть два тижні – до 9 січня включно.

– більшість шкіл підуть на канікули з 28 грудня. Канікули триватимуть два тижні – до 9 січня включно. Житомир – зимові канікули міська влада рекомендувала провести з 31 грудня по 16 січня 2022 року. Проте кожна школа вирішує це самостійно, тож дати можуть бути різні.

– зимові канікули міська влада рекомендувала провести з 31 грудня по 16 січня 2022 року. Проте кожна школа вирішує це самостійно, тож дати можуть бути різні. Суми – канікули для школярів почнуться 25 грудня і триватимуть до 9 січня включно.

– канікули для школярів почнуться 25 грудня і триватимуть до 9 січня включно. Дніпро – цьогоріч зимові канікули для школярів Дніпра розпочнуться в суботу, 25 грудня. А вже на навчання діти повернуться 10 січня.

– цьогоріч зимові канікули для школярів Дніпра розпочнуться в суботу, 25 грудня. А вже на навчання діти повернуться 10 січня. Кривий Ріг – канікулярний період для дітей триватиме з 25 грудня до 9 січня.

До слова, зміни у датах цього року були і в осінніх канікулах. У кожному окремому регіоні, населеному пункті та навіть школі одного міста учні відпочивали по-різному. Деталі та дати відпочинку дітей восени – читайте за посиланням.