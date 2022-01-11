Коли проходитимуть вступні іспити на магістратуру у 2022 році: розклад
Джерело:Міністерство освіти і науки
У Міносвіти оприлюднили дати проведення єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) до магістратури.
Реєстрація вступників триватиме з 26 квітня до 17 травня 2022 року (до 18:00).
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Коли проведуть іспити для вступу на магістратуру
Єдиний вступний іспит (основна сесія) відбудеться 22 червня.
Єдине фахове вступне випробування складатиметься з двох частин – тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК), який відбудеться 20 червня, а також предметного тесту.
Дати проведення предметних тестів:
- економіка та міжнародна економіка – 24 червня;
- право та міжнародне право – 24 червня;
- облік і фінанси – 29 червня;
- політологія та міжнародні відносини – 29 червня;
- психологія та соціологія – 29 червня;
- управління та адміністрування – 1 липня.
Якщо вступники захочуть скласти більш як 1 предметний тест (а вони проводитимуться в один день), то під час реєстрації треба обрати, який тест вступники складатимуть в основну сесію, а який – у додаткову.
У МОН наголошують, що єдине фахове вступне випробування необхідне для вступу до магістратури за спеціальностями:
- "Соціальні та поведінкові науки";
- "Журналістика";
- "Управління та адміністрування";
- "Право";
- "Публічне управління та адміністрування";
- "Міжнародні відносини".
Спеціально організована сесія ЄВІ для тих, хто не зареєструвався для участі в основній сесії, або хоче скласти повторно, відбудеться 10 вересня. А реєстрація на додаткову сесію розпочнеться 26 липня та триватиме до 4 серпня.
До слова, в Україні з 1 січня 2022 року зростуть стипендії для студентів вишів у 1,5 рази, для студентів профтехучилищ – у 2,5 раза. Якими будуть стипендії – читайте у статті.