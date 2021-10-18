Директорка Департаменту освіти і науки Одеси Олена Буйневич наголосила, що очне навчання дозволять, лише якщо в школах вакцинуються 100% працівників. Ті школи, де ця умова не буде виконана, працюватимуть дистанційно.

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Чи працюватимуть садочки та початкові школи? Вимога щодо 100% вакцинованих працівників не стосується початкових класів та дитсадків. Ці заклади освіти у будь-якому випадку працюватимуть офлайн.

Чи продовжать для учнів канікули

Олена Буйневич розповіла, що збільшувати тривалість канікул неможливо відповідно до законодавства, яке передбачає, що діти мають вчитися 175 днів.

За її словами, на нараді директорів загальноосвітніх закладів прийняли рішення, що з 18 жовтня протягом тижня всі школи навчатимуться дистанційно. Додаткові канікули можна буде ввести тільки для учнів перших класів.

12 закладів освіти ввели канікули для перших класів. Всі інші навчаються дистанційно. Батьки здебільшого розуміють ситуацію. На сьогодні вакциновано 90% працівників закладів освіти. Але мова зараз не про вчителів, а про дітей, бо хворіють саме вони,

– заявила чиновниця.

Буйневич також додала, що в школах, де відновиться очне навчання, створять класи для тих дітей, які хочуть вчитися дистанційно. Для цього батьки мають написати заяву.

До слова, з 18 жовтня в Одеській області встановлюється червоний рівень епідеміологічної небезпеки. Це передбачає ряд обмежень, які запроваджуються в регіоні, зокрема, забороняється:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень на виніс,

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо,

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл,

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,

робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Проте в червоній зоні дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів.

До слова, МОН рекомендувало школам піти на канікули раніше – з 18 жовтня через погіршення ситуації з коронавірусом. Де школи дослухалися до порад, а де вирішили йти за планом, 25 жовтня – читайте у статті.