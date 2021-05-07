Коли найнижча ймовірність отримати кредит: цікаве дослідження

Науковці Кембриджського університету провели дослідження на тему неоптимальних ризиків у галузі фінансів. Згідно з ним, позитивне рішення щодо оформлення чи реструктуризації кредиту в банках мінімальне в період з 11 до 14 години, а також після 17 години вечора, при цьому без об'єктивних на те причин.

Найоптимальніший для позичальників час, коли банківський працівник розглядатиме заявку – з 8 до 11 ранку. У цей період фінансові установи ухвалюють найбільше позитивних рішень щодо прохань клієнтів оформити або реструктуризувати кредит.

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В дослідженні такі дані пояснюються втомою від прийняття рішень (decision fatigue), яку ближче до середини робочого дня відчувають менеджери банків. Вона призводить до того, що співробітники установ обирають найбезпечніший варіант відповіді на заявки клієнтів – відхилити їх.

Що таке реструктуризація кредиту Це зміна будь-яких умов кредитного договору. Реструктуризація може містити низку заходів, зокрема:



- продовження кредитного договору;

- зміну графіку та суми кредитних внесків;

- "платіжні канікули", коли в межах кредитного договору позичальник протягом встановленого проміжку часу не платить жодних внесків.



Джерело: Це зміна будь-яких умов кредитного договору. Реструктуризація може містити низку заходів, зокрема:- продовження кредитного договору;- зміну графіку та суми кредитних внесків;- "платіжні канікули", коли в межах кредитного договору позичальник протягом встановленого проміжку часу не платить жодних внесків.Джерело: Loany

Деталі дослідження

Після обідньої перерви менеджери знову готові об'єктивно аналізувати дані та приймати зважені рішення. Ближче до кінця робочого дня втома повертається.

Відсоток позитивних рішень щодо кредитування протягом робочого дня у банках / Дані Royal Society Open Science

Дані дослідження зібрано на основі аналізу роботи кредитних менеджерів банків, які починають працювати в проміжку між 8 та 10 годиною ранку до 18 години вечора.

До слова, згідно з висновками дослідження, якби у співробітників фінансових установ був більш гнучкий графік, це приносило б банкам додатково щонайменше пів мільйона доларів на послугах кредитування.