Восени було багато дистанційного навчання, проблем з вакцинацією вчителів і опаленням. Згадаймо, що осінні канікули розпочались і закінчились у різних школах по-різному, а в деяких областях їх розтягли аж на три тижні. Зимові стартували більш-менш однаково, але частині дітей доведеться відпочивати менше.
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Який графік канікул затвердило МОН
Канікули у школах мають бути кожного сезону. Навесні та восени найкоротші, по одному тижню. Взимку довші – два тижні (цього року – з 25 грудня до 9 січня включно).
МОН рекомендувало школам у навчальному році 2021/2022 провести літні канікули з 1 червня до 31 серпня 2022 року. Це мало б означати, що навчальний рік закінчиться 31 травня. Але так вийде не у всіх школах.
Осінні канікули подовжили, зимові – скоротили
З канікулами у першій половині навчального року 2021-2022 було складно. Осінній відпочинок продовжився через кілька причин:
- повільну вакцинацію працівників шкіл,
- високу захворюваність на COVID-19,
- проблеми з опаленням тощо.
Тож осінні канікули стартували і закінчилися всюди по-різному. Наприклад, у Харкові та Черкасах затягнулися аж на три тижні. Тож тепер чимало учнів мають наздоганяти програму.
Зимові канікули в більшості школярів розпочались за графіком МОН, з 25 грудня. Закінчитись мають теж планово – з 10 січня учні вийдуть на очне навчання.
Однак є школи, де відпочинок стартував 30 чи навіть 31 грудня. При цьому повернутися до навчання діти мають того ж дня, як і всі – 10 січня. Помітно, що зимові канікули деяким дітям скоротили. Найкоротші триватимуть лише 9 днів (замість 16 рекомендованих МОН).
А що буде на весняних канікулах? Попереду ще весняні канікули, і там знову можна очікувати зростання захворювань на коронавірус.І якщо відпочинок затягнеться чи буде масова "дистанційка", наздоганяти школярам доведеться ще більше, ніж зараз. Від цього і залежатиме, коли закінчиться навчальний рік.
Що кажуть у МОН? У Міністерстві освіти і науки про завершення навчального року кажуть, що він має складатись з не менш ніж 175 навчальних днів і закінчуватись не пізніше ніж 1 липня.
Структуру та тривалість навчального року й форми організації освітнього процесу визначає педрада школи відповідно до обсягу навантаження, встановленого навчальним планом. У відомстві наголосили, що відповідно до закону "Про освіту", школи наділені автономією. За їх словами, діти можуть навчатися влітку, але 1 липня всі точно вже мають відпочивати.
Які регіони точно продовжать навчання
У деяких містах вже анонсували уроки у червні. Так, через тритижневі осінні канікули у Харкові вирішили, що навчальний рік має тривати до 3 червня замість 27 травня.
Потрібно буде ущільнювати навчальний процес, щоб не перевантажувати дітей. Ми додамо один тиждень до навчального року,
– зазначила директорка департаменту освіти міської ради Ольга Деменко.
У Львові та області восени відпочивали не три тижні, а два. Але теж думають продовжити навчальний рік, передає видання Tvoemisto.tv.
"Оскільки осінні канікули через пандемію були дещо довшими – два тижні замість одного. Цілком ймовірно, що наші діти влітку будуть вчитися довше, тобто у червні", – пояснила начальниця департаменту освіти Львівської ОДА Ірина Сислюк.
Тож поки схоже на те, що деякі школярі вчитимуться влітку. Питання в тому, де саме і скільки саме. Ми будемо повідомляти читачів, як тільки в певному регіоні з’явиться інформація про продовження навчання у червні.
Як це було минулого року
До слова, минулого року через тривалу дистанційку весною школи у кількох містах України вирішили продовжити термін навчального року для школярів. Тож для дітей уроки проходили в червні.
Навчання влітку 2021 року тривало у таких містах:
- у Сумах – до 11 червня;
- у Черкасах – до 8 червня;
- у Хмельницькому – до 11 червня;
- у Тернополі – до 8 червня;
- у Полтаві – до 9 червня;
- у Харкові – до 5 червня;
- Кропивницький – деякі школи дo 7 абo навіть 14 чеpвня;
- Дніпро – деякі школи до 28 травня, до 11 червня та навіть до кінця червня;
- у Херсоні – до 10 червня;
- на Волині – до 30 травня, до 4 та 16 червня;
- у Чернігові – до 4 червня.