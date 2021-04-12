У КМДА пояснили, коли відновлять прийом першокласників до школи

Зараз у Києві тимчасово зупинили прийом першокласників до школи через значне поширення COVID-19 у столиці. Однак прийом дітей в перші класи відновлять у травні.

Як пояснив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський, спочатку прийом першокласників повинен був початися сьогодні, 12 квітня.

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Однак відкласти прийом дітей до перших класів довелося через несприятливу ситуацію з коронавірусом.

Хочу заспокоїти всіх батьків майбутніх першокласників – прийом до школи розпочнеться в травні. Про нову дату старту прийому ми обов'язково проінформуємо всіх,

– зазначив Мондрієвський.

Він додав, що приймальна комісія зможе відновити безпечний прийом, коли ситуація стабілізується.

Яка ситуація з COVID-19 у Києві

Згідно з інформацією від РНБО, за попередню добу в столиці зафіксували 537 нових випадків захворювань. Однак у Центрі громадського здоров'я зафіксували 807 позитивних результатів ПЛР-тестувань.

У Києві з 5 квітня закрили школи та садочки. Учні з 1 по 11 класи, учні закладів професійно-технічної (ПТУ, коледжів, технікумів) і студенти вишів перейшли на дистанційне навчання.

Мер Києва Віталій Кличко вкотре дорікнув представникам центральної влади через небажання вводити повноцінно жорсткі карантинні обмеження.