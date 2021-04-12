Як пояснив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський, спочатку прийом першокласників повинен був початися сьогодні, 12 квітня.

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Однак відкласти прийом дітей до перших класів довелося через несприятливу ситуацію з коронавірусом.

Хочу заспокоїти всіх батьків майбутніх першокласників – прийом до школи розпочнеться в травні. Про нову дату старту прийому ми обов'язково проінформуємо всіх,

– зазначив Мондрієвський.

Він додав, що приймальна комісія зможе відновити безпечний прийом, коли ситуація стабілізується.

Зверніть увагу! Раніше ми розповідали, що для того, аби дитину зарахували до першого класу, батьки мають особисто подати директору заяву. Які документи для цього потрібні та всі деталі – читайте у нашому матеріалі.

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