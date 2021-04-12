Як пояснив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський, спочатку прийом першокласників повинен був початися сьогодні, 12 квітня.

Важливо Учні у Швейцарії підробили результати тестів на COVID-19, щоб не ходити до школи: їх покарають

Однак відкласти прийом дітей до перших класів довелося через несприятливу ситуацію з коронавірусом.

Хочу заспокоїти всіх батьків майбутніх першокласників – прийом до школи розпочнеться в травні. Про нову дату старту прийому ми обов'язково проінформуємо всіх,
– зазначив Мондрієвський.

Він додав, що приймальна комісія зможе відновити безпечний прийом, коли ситуація стабілізується.

Яка ситуація з COVID-19 у Києві