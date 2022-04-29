Наразі про жодне очне навчання на Харківщині не мовиться, навчальний рік планують завершити дистанційно у форматі онлайн.

Актуально Росія "денацифікувала" в Україні майже 1,5 тисячі дитсадків, шкіл і вишів: 102 з яких зруйнувала

У Харкові обговорили навчальний процес

28 квітня міський голова Харкова Ігор Терехов провів нараду з питань організації закінчення навчального року, вступної кампанії та підготовки до наступного навчального року. Наразі всі заняття продовжують проводити дистанційно.

Крім того, як повідомила директор Департаменту освіти Ольга Деменко, уроки розпочинаються не о 9:00, а о 10:00, щоб дітям, які перебувають за кордоном, було комфортно починати навчання попри різницю в часі.

За словами Деменко, уроки зараз орієнтовані на надання психологічної підтримки. Водночас для маленьких дітей намагаються проводити також розважальні заходи.

Якщо дитина засвоїла 50% матеріалу – має право переходити до наступного класу. Для нас головне, щоб діти були в безпеці та здорові, а решті ми навчимо,

– підкреслила вона.

Зауважимо, станом на 28 квітня 2022 року у Харкові залишилося 48% школярів та 35% дошкільнят.

Шкільна освіта під час війни: важливі новини