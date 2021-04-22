Коли дитина готова йти до першого класу: поради психологині

Вже незабаром розпочнеться набір учнів до першого класу. Тому дитяча психологиня розповіла, в якому віці варто віддавати дитину до школи та як батькам першокласників підготувати малечу.

В якому віці дитині потрібно йти до школи

Психологиня Олена Науменко розповіла, що відправляти малечу до школи найкраще у 7 років, адже тоді в неї вже достатньо розвинена сенсорна та сенсомоторна система, готовий вестибулярний апарат і коли дитина награлася.

До теми У МОН думають відправляти дітей до школи з 5 років: психологи пояснили, чому це погана ідея

Експертка провела аналогію для кращого розуміння:

спершу ми садимо зерно,

потім довго-довго чекаємо, поки воно розвивається під землею,

поливаємо його, підживлюємо, але не ворушимо землю і не змушуємо його проростати швидше,

а коли зерня готове – воно пробивається з-під землі. З дитиною так само – треба укріпити “коріння” – перше семиріччя – це найважливіший період життя.

Окрім того, у період з 6 до 7 років проходить чергова вікова криза, коли в організмі та мозку дитини відбуваються важливі зміни.

Перше семиріччя дуже важливе. У дитини у цей період спершу розвивається сенсорна система: дитина навчається чути, бачити, відчувати на дотик, розуміти запахи. А далі розвивається сенсомоторна діяльність: уміння стрибати на одній ніжці, перевертатися тощо,

– каже Олена Науменко.

У дитини основний вид діяльності в цей період – це гра, і поки дитина не награлася, їй не обов'язково потрібно сідати за парту.

А вже приблизно у 7 років, за словами психологині, у дитини повністю "вмикається" мозок. Тобто працює не лише права півкуля (творча), а й ліва, яка відповідає за логічну діяльність та академічну успішність.

Показники готовності дитини піти до школи

Психологиня каже, що батьки можуть помітити очевидні зовнішні фізіологічні ознаки. Адже готова до навчання дитина виглядає дещо по-іншому.

Зап'ястя руки видовжується, і рука стає готова до письма. Змінюється овал обличчя, воно витягується, дитина навіть дихає по-іншому. Випадають перші молочні зуби. Змінюється поведінка, розвивається довгострокова пам'ять, якість уваги підвищується,

– розповіла Олена Науменко.

дитину просять підняти руку та дотягнутися через голову до протилежного вуха. Якщо в малечі видовжилася кисть та з'явилася можливість відчувати своє тіло в просторі, в неї вийде це зробити. І це означає, що тест успішно пройдений і дитина готова до школи.

Окрім того, дитина має вміти відтворити на папері те, що бачить її око. Але це надскладна операція для мозку., і зовсім юні діти цього не можуть зробити.

Ще один показник готовності дитини до школи – уміння дотримуватися правил. "Дошкільнята грають за своїми правилами, можуть змінювати їх, якщо програють. А семирічки уже готові прийняти правила й навіть слідувати їм”, – додала психологиня.

Чи треба батькам переживати, що дитина у 7 років ще не вміє читати? За словами пані Олени, це останнє, за що треба переживати батькам.

“Завдання дошкільного віку – це фізичне здоров'я, розвиток сенсорики, вестибулярного апарату, сенсомоторики, комунікативні навички. А вже потім варто розвивати пізнавальні потреби”, – сказала вона.

Як проявляється неготовність дитини до школи?

Олена Науменко розповіла, що не готова до школи дитина не може дотримуватися правил. Коли вчителька скаже: "Діти, беремо зошити та починаємо писати", така дитина може не почути, бо вона не почуває себе частиною колективу.

Читайте також У якому віці краще віддавати дитину до школи: думки освітніх експертів

Окрім того, така дитина не розуміє, що можна запитати щось у вчителя чи попросити про щось. Не встигає записати домашнє завдання тощо.

Як підготувати дитину до школи

Психологиня рекомендує за можливості ознайомити дитину зі школою. Зокрема, варто познайомитися з вчителем та провести інструкцію по школі.

Корисно, щоб дитина була присутня на вітанні батьків з учителем, тому що дитина зчитує інформацію і бачить: якщо мама посміхається і у відповідь отримує посмішку вчителя, значить все добре – можна довіряти цій людині.

Також варто спробувати грати у школу: нехай мама і тато по черзі будуть учнями та вчителями – це гарна профілактика шкільної фобії.

Окрім того, психологиня зазначила, щодля молодшої школи, то варто кілька разів подумати, чи не залишити дитину ще на рік в садочку, до якого вона звикла.

Як батькам допомогти дитині адаптуватись у школі? Для початку варто стежити за найпростішими ознаками фізичного здоров'я: сон, їжа, настрій (поведінка).

Так, якщо дитина спокійно спить, висипається, рано встає, бадьора, немає змін у харчовій поведінці, не засмучена – це означає, що все йде нормально і дитина поступово адаптується до школи. Якщо є зміни – треба звернути на них увагу.