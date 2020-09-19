Коли в Чернівцях відкриють школи й дитсадки: відома дата
Вже з понеділка, 21 вересня, у Чернівцях відкриють школи, дитячі садки й інші навчальні заклади. Це відбудеться внаслідок переходу міста з червоної до помаранчевої карантинної зони.
Про те, що з 21 вересня наймолодші мешканці Чернівців підуть у навчальні заклади, розповів секретар міської ради Василь Продан.
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З понеділка наші діти підуть до шкіл і садочків. Дав доручення управлінню освіти організувати всі необхідні заходи для повноцінного початку навчального процесу,
– розповів секретар Чернівецької міськради.
Він підкреслив, що особливої уваги слід приділити харчуванню дітей і дотриманню всіх протиепідемічних норм. Повернення до навчання він назвав "спільною перемогою всього місцевого самоврядування й усієї громади".
Водночас у Чернівецькій міській раді розповіли, що вже створили робочу групу, яка й займеться перевіркою закладів освіти. Її мають завершити до 24 вересня.
Коротко про навчання в Чернівцях:
- У березні 2020 року діти з Чернівців, як і на решті території країни, пішли на карантин і перейшли на дистанційне навчання. Воно тривало аж до завершення навчального року 2019 – 2020.
- З 1 вересня чернівецькі школярі повернулися до звичного навчання, а наймолодші діти пішли в садочки. Та це тривало недовго, адже Чернівці потрапили до червоної карантинної зони, а дітей знову відправили додому.