Вже з понеділка, 21 вересня, у Чернівцях відкриють школи, дитячі садки й інші навчальні заклади. Це відбудеться внаслідок переходу міста з червоної до помаранчевої карантинної зони.

Про те, що з 21 вересня наймолодші мешканці Чернівців підуть у навчальні заклади, розповів секретар міської ради Василь Продан.

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З понеділка наші діти підуть до шкіл і садочків. Дав доручення управлінню освіти організувати всі необхідні заходи для повноцінного початку навчального процесу,

– розповів секретар Чернівецької міськради.

Він підкреслив, що особливої уваги слід приділити харчуванню дітей і дотриманню всіх протиепідемічних норм. Повернення до навчання він назвав "спільною перемогою всього місцевого самоврядування й усієї громади".

Водночас у Чернівецькій міській раді розповіли, що вже створили робочу групу, яка й займеться перевіркою закладів освіти. Її мають завершити до 24 вересня.

Коротко про навчання в Чернівцях: